A-Rosa Sylt: Pfannkuchen folgt auf Debus

27.09.2017 Top hotel

Von Mandarin Oriental zu A-Rosa und von Bodrum nach Sylt: Eckart Pfannkuchen übernimmt zum 1. Oktober 2017 als Direktor das Fünf-Sterne Resorts in den Lister Dünen.

Der 44-Jährige folgt damit auf Gordon A. Debus, der das 177-Zimmer-Resort Ende Juli verlassen hat und jetzt als neuer GM des Berliner Rocco Forte verantwortlich zeichnet. "Wir freuen uns, mit Eckart Pfannkuchen einen vielseitig erfahrenden Hotelexperten für unser 2010 eröffnetes Haus gefunden zu haben“, erklärt André Aue, Geschäftsführer der DSR Hotel Holding.

Den Grundstein für seine Karriere in der Hotellerie legte Eckart Pfannkuchen im Jahr 1994 mit der Ausbildung zum Hotelkaufmann im Vier-Sterne-Deluxe Flamberg Parkhotel Hoflössnitz, dem heutigen Radisson Blue Parkhotel Dresden/Radebeul. Es folgte der Diplom-Kurs „International Hospitality Management“ an der anerkannten Hotelschool Den Haag in den Niederlanden. Von dort setzte er 1998 über nach London und arbeite unter anderem im Hilton London Heathrow Airport sowie im Hotel Mandarin Oriental Hyde Park. Es folgten weitere Stationen in leitenden Funktionen der Spitzenhotellerie – unter anderem in China, Tansania, Deutschland, der Schweiz, Vietnam und Saudi-Arabien. Zuletzt war Pfannkuchen als Hotelmanager im Mandarin Oriental Bodrum, Türkei, und zeichnete dort für die operative Gesamtleitung des Hotels verantwortlich.