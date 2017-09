26.09.2017 Janina Reich

Der Barkeeper ist in der Regel nah am Gast. So nah, dass es so manchen offenbar verleitet, die Regeln nicht immer genau einzuhalten… Hotel-Sicherheitstester und Privatermittler Michael N. kennt vielfältigste Betrugsmaschen. In diesem Beitrag berichtet er, wie sein Team die Unterschlagung von Geldern durch einen besonders dreisten Mitarbeiter aufdecken konnte.

Die Hotelbar ist eine Abteilung, in der es besonders loyaler und ehrlicher Mitarbeiter bedarf. Schließlich bieten sich dem Personal hier die meisten Möglichkeiten, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die meisten Gäste lassen ihre Rechnung zwar inzwischen auf das Zimmer schreiben, doch immer noch 40 Prozent von ihnen bezahlen an der Bar in der Regel bar. Und genau da liegt das Problem.

Es werden – und dazu muss der Barkeeper nur den Gast richtig einschätzen – beispielsweise ganze Flaschen verkauft, welche von zu Hause mitgebracht werden, oder dem betrunkenen Gast falsche, minderwertige Artikel eingeschenkt. Aufgrund der meist doch sehr »selbstbewussten« Preisgestaltung reicht es in manchen Bars schon aus, drei bis vier Cocktails pro Abend – also etwa 50 Euro – nicht zu bonieren, um sich bei einem monatlichen Arbeitsvolumen von 20 Tagen rund 1000 Euro netto mehr zum eigentlichen Gehalt »hinzuzuverdienen«.

Um hinter einen solchen Betrug zu kommen, muss der Hotelier entweder regelmäßige Kontrollen durchführen oder auf einen Fehler des Diebes hoffen. Erst kürzlich beschäftigte ich mich mit einem besonders interessanten Fall: Ein Hotel aus Berlin hat seinem Barchef wegen eines buchhalterischen Versehens vier Monate lang kein Gehalt gezahlt, die Verantwortlichen haben dann den Fehler selber bemerkt. Da der Barchef sich allerdings monatelang nicht über seinen fehlenden Lohn beschwerte, wurde das Controlling misstrauisch und beauftragte eines unserer Teams mit der Recherche.

Wir haben uns in Abstimmung mit dem Dienstplan der entsprechenden Person in dem Hotel eingebucht und als Hotelgäste über einen Zeitraum von fünf Tagen einen nahezu kumpelhaften Kontakt zur Zielperson aufgebaut. Als Barzahler, welche sich nicht für einen Beleg interessierten, waren wir ihm liebe Gäste. Wir verzehrten am Abend selten unter 600 Euro in der Bar. Am dritten Tag machte der Barchef keinen Hehl mehr daraus und steckte sich die 60 Euro für vier Campari-Orange direkt in die Hemdstasche…

Wir stellten in unserer Auswertung fest, dass er im Schnitt 450 Euro pro Abend in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte und stellten ihn zur Rede. Konfrontiert mit den präsenten Zeugen gestand er die Unterschlagung. Dem Hotel sei seiner Ansicht nach aber kein Schaden entstanden, er habe doch immer wieder den Artikelbestand mit Spirituosen und Champagner aufgefüllt, welche er aus eigener Tasche bezahlt hatte.

Mein Tipp, selbst wenn die Umsätze stimmen und der Wareneinsatz im ungefähren Verhältnis steht: Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern durch regelmäßige Prüfungen, dass Sie sich der Problematik durchaus bewusst sind. Allein durch diese Prävention helfen Sie vielen, der Versuchung zu widerstehen.

Michael N. ist seit 18 Jahren als Sicherheitsberater für die Hotellerie tätig. Seine Firma dnl) group führt private und wirtschaftliche Ermittlungen durch. Informationen: www.dnl-group.de.

