Hotelmarkt Schweiz: Meininger plant Stadthotel in Genf

26.09.2017 Top hotel

Das zweite Schweizer Haus der Meininger Hotels kommt nach Genf. Die Gruppe und ein Schweizer Projektentwickler haben die Vereinbarung über den Hotelneubau in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums geschlossen, er soll 2020 eröffnet werden.

Das Hotel wird über 104 moderne Zimmer und 368 Betten auf fünf Etagen verfügen. Die geplanten Zimmertypen reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal. Die öffentlichen Bereiche werden wie alle Häuser der Meininger-Gruppe über eine Rezeption, Lobby, Lounge, Bar, einen Frühstücksraum, sowie eine Gästeküche und Gamezone verfügen.

Von der Innenstadt und dem Genfer See liegt das neue Hotel nur etwa 20 Fußminuten entfernt, auch an den öffentlichen Nahverkehr ist es gut angebunden. Direkt neben dem Hotel befindet sich eine Trollybus Station, dessen Linien die Gäste in nur 15 Minuten zum Flughafen und in weniger als 10 Minuten zum Bahnhof bringen.

Genf sei für das Portfolio der Gruppe ein wichtiger Standort, so Hannes Spanring, CEO der Meininger Hotels. „Die zweitgrößte Stadt der Schweiz ist ein wichtiges diplomatisches Zentrum und ein führender Wissenschaftsstandort. Große namhafte Firmen und Organisationen wie DuPont und Procter & Gamble oder die UN und WTO haben Büros in Genf.“ Zudem ziehe die Stadt Reisende aus aller Welt an.

Das geplante Projekt in Genf steht noch unter Vorbehalt des Erhalts der Baugenehmigung. Es soll das zweite Meininger in der Schweiz werden. Die Hotelgruppe wird im Herbst 2019 ein Haus in Zürich eröffnen.