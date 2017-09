Terminhinweis: Schulung zum Thema Homepages und Google

26.09.2017 Top hotel

Im Oktober 2017 veranstaltet der Hotelverband Deutschland (IHA) in Zusammenarbeit mit myhotelshop-Gründer Ullrich Kastner und Online Marketing-Experte Stevan Timotijevic jeweils eintägige Praxis-Seminare, die sich primär an leitende Führungskräfte und E-Commerce-Verantwortliche in Hotels oder Hotelgruppen richten.

Am ersten Tag der IHA-Seminarreihe befassen sich die Verantwortlichen mit dem Thema „perfekte Hotelwebseite“. Den Teilnehmern wird die gesamte Komplexität einer solchen Homepage erklärt. Am zweiten Tag geht es dann speziell um die Anwendung, Umsetzung und erfolgreiche Nutzung von Google Analytics. Neben einer allgemeinen Einführung werden die wichtigsten Kennzahlen und die individuellen Einstellungen des Google Analytics Dashboards erläutert. Seminarziel ist es, die richtigen Schlüsse aus den gesammelten und vorliegenden Daten ziehen zu können und damit die eigene Webseite zu optimieren. Hierzu bietet Google Analytics einige praxisrelevante Auswertungs- und Reporting-Funktionen, die vielen Nutzern verborgen bleiben. Denn die organischen Ergebnislisten von Suchmaschinen wie Google sind einer der wichtigsten Marketing- und Vertriebskanäle in der digitalen Welt.

Die IHA-Seminarreihe flankiert die vom europäischen Dachverband HOTREC gestartete „Direkt Buchen“-Kampagne und will mit praxisnahen Trainings der Branche im Bereich Direktvertrieb wertvolles Know-how und Tools zur Steigerung der Direktbuchungen vermitteln. Denn in den Hotels muss mehr denn je der richtige Mix aus eigenem und fremdem Vertrieb gefunden werden.

Jedes Seminar kann als Ein-Tages- oder Zwei-Tages-Seminar gebucht werden.

Alle Termine und Gebühren finden Sie unter www.hotellerie.de