Hotelmarkt Lettland: Premiere in Riga

26.09.2017 Top hotel

Lettlands erstes Fünf-Sterne-Kempinski-Hotel, das Grand Hotel Kempinski Riga, geht im Oktober an den Start. Ein Ballsaal ist nicht das einzige, was das Haus zu bieten hat.

Das Grand Hotel Kempinski Riga verfügt über 141 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants und zwei Bars, sechs Meetingräume, einen prächtigen Ballsaal sowie einen Wellnessbereich. Ein exklusiver Ausblick auf die Hauptstadt und gehobener Service ergänzen das Angebot. „Wir freuen uns, das erste Fünf-Sterne-Luxushotel in Riga und Lettland zu unserem Portfolio zählen zu dürfen", sagt Bernold Schröder, Chief Operating Officer Europe, Kempinski Hotels und Mitglied des Vorstands.

Das Gebäude, das die Heimat des ehemaligen Hotel Rome war, wurde in den 1880er-Jahren errichtet – direkt gegenüber dem berühmten Opernhaus. Das ursprüngliche Haus wurde zwar während des zweiten Weltkriegs fast vollständig zerstört, aber wenige Jahre später wieder aufgebaut. Das Gebäude beheimatete nicht nur die erste Bar in Lettland, dort wurde laut Kempinsiki auch der ersten Cocktail in der gesamten Sowjetunion serviert.

Die in Pastelltönen gehaltenen Hotelzimmer und Suiten des neuen Grand Hotels sind zwischen 37 und 278 Quadratmeter (Präsidentensuite) groß. Alle sind mit modernen Holz- und Wandelementen, französicher Kunst und Marmorböden ausgestattet. Gäste können ihr Frühstück im All-Day-Dining Amber Restaurant einnehmen, den traditionellen Nachmittagstee in der Lobby-Lounge, ein Glas Champagner vor der Oper in der Grand Bar und eine Zigarette in der dafür vorgesehenen Lounge rauchen. Das Amber Restaurant mit seiner offenen Show-Küche bietet eine Mischung aus zeitgemäßer lettischer und internationaler Küche. In der obersten Panorama-Etage befindet sich das Stage 22, ein Dachrestaurant und eine Bar. Das Restaurant bietet ein à-la-carte-Gourmetmenü mit nordischen Gerichten aus regionalen Zutaten. Die Gäste können außerdem bei einem Besuch des Berthold-Delikatessen-Ladens ein kleines Stück Kempinski mit nach Hause nehmen. Die Bäckerei im Erdgeschoss verwöhnt ihre Kunden mit einer großen Auswahl an frischem Gebäck, Kaffee und Gourmet-Delikatessen zum Mitnehmen.

Das Grand Hotel Kempinski Riga eignet sich für große Konferenzen, aber auch für private Feiern in geschlossener Gesellschaft. Der Ballsaal mit seinen hohen Fenstern und dem hellen Tageslicht kann bis zu 300 Personen und drei Veranstaltungen gleichzeitig beherbergen. Das Hotel bietet außerdem fünf voll ausgestattete private Besprechungsräume mit Tageslicht. Für einen persönlicheren Service und eine privatere Atmosphäre können Gäste den VIP-Raum des Kempinski im achten Stock buchen, der mit bodentiefen Fenstern und eigener Terrasse aufwarten kann.

Im Untergeschoss befindet sich das Kempinski-Spa – eine luxuriöse 1300-Quadratmeter-Wellness-Oase mit vier Einzelbehandlungsräumen, einem Doppelbehandlungsraum und der „Pirts Suite“, die nach dem Vorbild des traditionellen lettischen Badehauses eingerichtet wurde. Der Wellness-Bereich wird ergänzt durch ein Fitnesscenter.