25.09.2017 Top hotel

Die H-Hotels werden 2020 im denkmalgeschützten Gebäudeensemble an der Salzburger Rainerstraße mit einem Hyperion an den Start gehen. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro.

In bester Lage mitten in der Salzburger „Neustadt“ soll der alte Glanz des Palais Faber mit der 2018 beginnenden Sanierung und Modernisierung des Gebäudes wieder zum Leben erweckt werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 60 Mio. Euro. Für dieses Projekt haben die H-Hotels einen Projektentwicklungsvertrag mit der ifa Finanzgruppe, Linz abgeschlossen.

„Das Palais Faber ist seit jeher eine der eindrucksvollsten Adressen in Salzburg. Mit unserem Hyperion Hotel wird es auch wieder zu einer der exklusivsten,“ freut sich Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG. Das Hyperion Salzburg wird das erste Haus der H-Hotels Premiummarke Hyperion in Österreich sein. In Salzburg ist die Hotelgesellschaft ein bekannter Akteur. Auch das H+ Hotel Salzburg am Hauptbahnhof der Mozartstadt befindet sich unter ihrem Dach.