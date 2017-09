Hotelmarkt Berlin: Start nach halbjährigem Soft-Opening

25.09.2017 Mathias Hansen

Nach einem halben Jahr Softopening-Phase eröffnete das Capri by Fraser Berlin offiziell mit einer großen Party. Das Motto des Hauses lautet: »History in the Jungle of Berlin«.

Das purpurne Band vor dem Portal des Hotels in der Scharrenstraße 22 schnitten Choe Peng Sum, CEO Frasers Hospitality LTD weltweit, Guus Bakker, CEO Frasers Hospitality für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, Winan Kwunsri, GM des Capri by Fraser Berlin und der Botschafter von Singapur S.E. Laurence Bay Siow Hon gemeinsam durch.

Als “Design Hotel mit dem gewissen Etwas” will das Capri frischen Wind in den Hotelmarkt der Hauptstadt bringen: Mit seinem eklektischen, hochwertigen Design, seiner zentralen Lage und seinem im wahrsten Sinne des Wortes "historischen Fundament“ bietet es Gästen in 143 Studios mit bodentiefen Fenstern nicht nur einen spektakulären Blick, sondern auch den größtmöglichen Freiraum, ihren Aufenthalt so individuell wie möglich zu gestalten.