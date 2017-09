Termintipp: „FBMA meets Bremen“

25.09.2017 Top hotel

Die Herbsttagung der FBMA, der Food & Beverage Management Association, findet in diesem Jahr in Bremen statt. Am 22. und 23. Oktober stehen unter anderem Vorträge und Workshops zu aktuellen Branchenthemen, aber auch gemeinsame Erlebnisse auf dem Programm.

Ein Highlight der Herbsttagung ist der Vortrag von Corinna Tentrup-Tiedje und Thomas Barsch von der Pionierfabrik zum Thema „FBMA Mitglieder im Digitalcheck – Wer hat die beste Website?“. Ganz und gar analog, aber nicht weniger spannend, verrät Thomas Fischer, wie man Geld bei den immens gestiegenen Anforderungen des Brandschutzes und der Hygienevorschriften im Bereich der Abluftreinigung einsparen kann. Und damit das diesjährige Motto „FBMA meets Bremen“ hält, was es verspricht, geht es auf einer geführten Stadttour in den Bremer Schnoor und ins Bremer Geschichtenhaus, bevor es zum Abendessen in das Gastronomieschiff Alexander von Humboldt geht.

Bis zum 1. Oktober sind im Prizeotel Bremen noch Zimmer für die Veranstaltung geblockt: Es kann weiterhin über die Homepage des Hotels www.prizeotel.com mit dem Buchungscode „FBMA 2017“ online ein Zimmer gebucht werden. Zur Herbsttagung kann man sich direkt bei der FBMA anmelden: www.fbma.de.