Messe Bozen: Start-ups stellen neue Entwicklungen vor

25.09.2017 Top hotel

Die Teilnehmer für das Startup Village auf der Messe "Hotel" in Bozen stehen fest. Sie alle haben sich Gedanken zum Thema moderne Technologien wie etwa Chatbots gemacht. Die Messe läuft von 16. bis 19. Oktober.

Die Online-Software "Planery" hilft Unternehmen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie ermöglicht eine unkomplizierten Dienstplanung. Jeder Mitarbeiter kann über sein Smartphone seine Verfügbarkeit, Urlaubswünsche, Krankmeldungen oder auch Dienständerungen eingeben. "Manet" ist ein Service für Hotels und deren Gäste. Er funktioniert über eine Internetplattform (für das Hotel) und ein auf die Kundenwünsche abgestimmtes Smartphone (für die Gäste). Das Gerät ist eine Art persönlicher Reiseführer und liefert den Gästen Vorschläge zu Ausflugszielen, Restaurants und Events. Hoteliers können ihren Gästen Push-Mitteilungen zukommen lassen, ihren Aufenthaltsort auf einer Karte in Echtzeit anzeigen, detaillierte Statistiken ihrer Gewohnheiten erhalten und sie – im Gebäude oder außerhalb – direkt kontaktieren.

"Travelcircus" ist ein Startup, über das Kurzreisen gebucht werden können. Das Unternehmen nutzt Zeiten, zu denen Hotels nicht ausgelastet sind, und stellt für seine Kunden Reisepakete zusammen. Die Firma verkauft nicht nur Restplätze zu niedrigen Preisen, sondern achtet auch darauf, dass der gute Ruf und das Ansehen der Hotels erhalten bleiben. Das Unternehmen "Wesual" bietet eine Software für digitale Informationslösungen für Werbung im Hotel- und Gastronomiebereich. Es setzt dabei auf einfache, aber wirkungsvolle Kommunikation mit den Gästen. Die Software ist intuitiv bedienbar und enthält Vorlagen, mit denen effiziente Werbebotschaften erstellt werden können.

"Ledovation®" kombiniert dagegen mit dem Service-C(T)ube ein neues Konzept der Lichtwerbung mit Serviceoptimierung. Durch Berühren des Würfels kann der Gast dem Servicepersonal durch das Farbsignal mitteilen, dass er einen Wunsch hat. Die Firma "Seatris" bietet Restaurants ein rund um die Uhr verfügbares Reservierungs- und Tischverwaltungs-Tool mit automatischen Wartelisten, abgesicherter Kreditkartenbuchung, intelligenter Sitzplatzvergabe, Performance-Analysen und Channel-Marketing.

"eCharge.Work" stellt Hotels in Deutschland und Österreich kostenlos Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Über eine App können Gäste bei der Hotelbuchung auch eine Ladestation reservieren. Und "Ready2order" bietet eine cloud-basierte Kassensoftware, die einfach zu bedienen ist und normale Smartphones, Tablets oder Computer in ein voll funktionsfähiges Kassensystem verwandelt. Auf allen Geräten ist es möglich, Belege zu erstellen, Kunden zu verwalten, Lagerbestände einzusehen, Geschäftsanalysen in Echtzeit durchzuführen und die Daten dem Steuerberater zu übermitteln. Vorgestellt werden auch "Wikifriend", ein auf Buchungen von Reisen und Hotels spezialisierter Reise-Chatbot, der Kunden bei deren Buchungen mit raschen Antworten sowie entsprechenden Videos, Fotos und anderen Dokumenten unterstützt und "Flexipass Keyless Mobile Access", eine einfache und schnelle Methode, um mithilfe des eigenen Smartphones Zutritt zum Zimmer zu erhalten.