Hotelmarkt Mallorca: Steigenberger Golf Resort verkauft

22.09.2017 Top hotel

Das Steigenberger Golf und Spa Resort in Camp de Mar (Mallorca) hat einen neuen Eigentümer. Der international tätige Investor ZIBA Leisure Ltd. hat den Hotelkomplex über eine seiner Unternehmensbeteiligungen erworben.

Der Erwerb des Steigenberger Golf Resort und SPA wurde im Rahmen eines Share Deal vollzogen; über 90 Prozent der rund 160 Gesellschafter des ehemaligen Dr. Ebertz und Partner Fonds haben ihre Anteile direkt an den Käufer übertragen. Der Kaufpreis für die gesamte Hotelanlage lag deutlich über 30 Millionen Euro. Beraten wurde der Käufer von Burkhard Leinen, Geschäftsführer der DomiZiel Gesellschaft für Privatinvestitionen mbH, Düsseldorf.

Vor zwei Jahren hatte der damalige Pächter Dorint den noch laufenden Pachtvertrag im Einvernehmen mit den Eigentümern beendet. Als neuer Pächter konnte die RIMC International Hotels und Resorts aus Hamburg gewonnen werden, die mit dem Franchise-Partner Steigenberger Hotels & Resorts das Haus seitdem erfolgreich weiterführt.

DomiZiel-Chef Burkhard Leinen war für den Käufer vermittelnd tätig und hat die Transaktion intensiv begleitet. Leinen kennt die Anlage in Camp de Mar von Beginn an: Er war bereits in den Jahren von 1998 bis 2001 bei der Erstplatzierung des Golf Resort als Immobilienfonds aktiv beteiligt und konnte zahlreiche private Investoren gewinnen