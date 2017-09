Wahlcheck: Dehoga Dresden im Gespräch mit Thomas de Maizière

22.09.2017 Top hotel

Im Vorfeld der Bundestagswahl begrüßte der Dehoga-Regionalverband Dresden Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière zum gemeinsamen Gespräch zu aktuellen Themen im Hotel- und Gaststättengewerbe. In einer anderen Region sieht sich der Verband aufgrund der Abschiebung einer Armenierin mit großer Unsicherheit unter den Ausbildungsbetrieben konfrontiert.

Im Rahmen des Dehoga-Wahlchecks zur Bundestagswahl 2017 beantwortete der Minister und Direktkandidat für den Wahlkreis Meißen Fragen rund um die Bekämpfung von Grenzkriminalität, der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie, der geregelten Arbeitskräftezuwanderung, der dualen Ausbildung sowie zur Entbürokratisierung im Gastgewerbe und der Bedeutung der Branche als Wirtschaftsfaktor.

„Wir sind erfreut, dass sich Herr de Maizière Zeit für unsere Branche genommen hat“, so der Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Dresden, Rolf-Dieter Sauer. Zu Beginn verriet der Minister seine Vorliebe für kleine und inhabergeführte Betriebe. „Ein guter Service, eine gute Dienstleistungskultur, ist auch für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft wichtig. Viele ausländische Besucher, die zu uns kommen, erleben Gastfreundschaft in Restaurants. Deswegen spielen Sie nach innen und außen eine große Rolle“, unterstrich de Maizière die Bedeutung der Branche.

Im Themenbereich der dualen Ausbildung ermutigte er die Hoteliers und Gastronomen, ihr Branchenimage zu stärken. „Sie müssen so gute Arbeitsbedingungen anbieten, dass die Leute gern zu Ihnen kommen“, sagt de Maizière und ergänzte: „Und wir helfen dabei!“

Zur Sprache kam auch die ausufernde Bürokratie, als eines der drängendsten Probleme der Branche. Besonders kleinere und mittelständische Unternehmen stelle die Dokumentation von Arbeitszeiten, Bettensteuer und Allergenkennzeichnungen vor große Herausforderungen, erläutert der Geschäftsführer des Dehoga Dresden, Axel Klein. Der Bundesinnenminister versicherte, dass sich die Union in der kommenden Legislaturperiode mit dem Thema befassen wird. „Es ist ein gutes Zeichen, dass de Maizière das wichtige Thema Bürokratieabbau in Angriff nehmen will. Es wird auch künftig Redebedarf geben und wir hoffen auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Politik und dem Dehoga“, so Klein.

Das Video „Dehoga im Dialog mit Thomas de Maizière“ ist für jeden abrufbar auf Youtube unter: www.youtube.com.

Dehoga Rheinland-Pfalz: Verunsicherung durch Abschiebung einer Auszubildenden

In Rheinland-Pfalz dagegen herrscht Unsicherheit bei den Mitgliedern des Dehoga. Grund ist die Abschiebung Armenierin Marine Nikoghosyan, die als Auszubildende im Best-Western in Mainz tätig war. Präsident Gereon Haumann: „Viele unserer Ausbildungsbetriebe sind aufgrund der Abschiebung der Armenierin verunsichert. Sie stellen die Frage, ob die seitens der Politik versprochene sogenannte 3+2-Regel, also die Aufenthaltsdauer von mindestens fünf Jahren für in Ausbildung befindliche Flüchtlinge überhaupt gilt. Wir sehen eine große Gefahr, dass die enorme Bereitschaft des Gastgewerbes, jungen Flüchtlingen einen Ausbildungsplatz anzubieten durch den Fall der jungen Armenierin rapide absinken wird.“

Nach Informationen des DEHOGA Rheinland-Pfalz befand sich Marine Nikoghosyan zum Zeitpunkt der Abschiebung bereits seit mehr als einem halben Jahr in einem anerkannten und bei der IHK Rheinhessen eingetragenen Ausbildungsverhältnis. Katrin Maganuco, Hoteldirektorin des Ausbildungsbetriebes Best-Western in Mainz, möchten wir die Ausbildung mit der junge Frau aufgrund ihrer erstklassigen Leistungen unbedingt fortsetzen.“

Der DEHOGA Rheinland-Pfalz unterstützt daher den Wunsch des Ausbildungsbetriebes. „Fakt ist: die junge Dame war zum Zeitpunkt der Abschiebung in Ausbildung. Wenn die 3+2-Regel gilt, gehört Marine Nikoghosyan schnellstmöglich zurückgeholt“ , fordert Haumann.