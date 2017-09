Hotelmarkt Nordrhein-Westfalen: Neues IntercityHotel startet in historischem Gebäude

22.09.2017 Top hotel

Im Dortmunder Dortberghaus startet ein IntercityHotel. Anfang 2018 sollen die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude in der Innenstadt beginnen. Für die IntercityHotels ist dies bereits der siebte Standort, der von der B&L Gruppe realisiert wird.

Insgesamt wird das Haus über 230 Zimmer, einen Konferenzbereich im Erdgeschoss mit drei zusammenlegbaren Konferenzräumen, zwei Board-Rooms, ein Restaurant, eine Bistro-Lounge und eine Bar verfügen. Für den Entwurf des Hotels zeichnet das Architekturbüro A-SL Baumanagement GmbH & Co. KG mit Architekt Ralf Schulte-Ladbeck aus Dortmund verantwortlich. Über die architektonischen Aufgaben hinaus übernahm Schulte-Ladbeck die Funktion des Projektpartners. Öffentliche Bereiche und Zimmer werden von dem Mailänder Designer und Innenarchitekten Matteo Thun & Partners gestaltet.

„1937 wurde mit dem Bau dieses inzwischen denkmalgeschützten Gebäudes begonnen. 80 Jahre später schlagen wir nun ein neues Kapitel auf. In seinen Anfängen als Verwaltungsgebäude der Bergwerks AG genutzt, wirft die kommende Nutzung als Hotel auch ein Schlaglicht auf den Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte. Die denkmalgerechte Umgestaltung wird diesen zentralen Eingangsbereich der Dortmunder Innenstadt weiter aufwerten“, so der Oberbürgermeister von Dortmund, Ullrich Sierau. „Dortmund ist der optimale Standort für unser IntercityHotel der nächsten Generation. Die bevölkerungsreichste Stadt der Metropolregion Rhein-Ruhr nimmt durch ihre zentrale Lage eine wichtige Rolle für Privat- und Geschäftsreisende ein“, so Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH.