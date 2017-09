21.09.2017 Top hotel

Am 20. Oktober findet das Cornell Hotel Society Symposium, organisiert durch das German Chapter, in Berlin statt. Das Thema ist „Leadership in Challenging Times“.

Um die Führung der Mitarbeiter in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dreht sich das Symposium, das am 20. Oktober in den Räumen des Steuerberaters Mazars stattfindet. Erstmals ist diese Veranstaltung auch der Öffentlichkeit zugänglich und Mitglieder der HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) können sich unter www.hsma.de zehn Prozent Rabatt auf die Teilnahmetickets sichern.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter: www.cornell.edu.