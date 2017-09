21.09.2017 Top hotel

St. Petersburg ist um ein Hotel reicher: Unlängst ist dort das Fünf-Sterne-Haus Lotte Hotel St. Petersburg an den Start gegangen. Es ist das erste Hotel der größten Koreanischen Hotelgruppe, das in einem historischen Gebäude eröffnet.

Das Haus hat 150 klassisch-modern eingerichtete Zimmer. Es ist das zweite Hotel der Gruppe in Russland. Das erste befindet sich seit 2010 in Moskau; es wurde bereits mit dem Condé Nast Traveller-Award, dem World Travel Award, World Luxury Hotel Award und TripAdvisor Travellers' Choice Awards ausgezeichnet.

Die South Korean holding Lotte Group hat in St. Petersburg insgesamt 120 Millionen Dollar investiert. "Unser Ziel ist es, das beste Hotel in St. Petersburg zu bieten", sagt General Manager Uwe Kunz. Punkten will das Haus mit dem historischen Mauern, die von 1802 stammen. Einige Jahre lang diente das Gebäude als Privatresidenz von John Quincy Adams, der später zum sechsten Präsident der USA gewählt wurde. Zahlreiche weitere berühmte Persönlichkeiten lebten in dem Haus. 2014 begann die Lotte Hotels & Resorts-Gruppe schließlich mit den Renovierungsarbeiten.

Eine Besonderheit sind die vier Meter hohen Wände. Eingerichtet wurden die Zimmer vom japanischen Naoko Horii Design Concepts Studio. Das Interior Design zeichnet sich aus durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Holzarten, italienische Luxus-Möbel und deutsche Textilien. Elf unterschiedliche Kissen-Varianten sollen für Gemütlichkeit sorgen. Die sieben Suiten, inklusive der 216 Quadratmeter großen Präsidentensuite, sind das Highlight des Hotels. Für die Lobby wurde extra ein Glass-Kronleuchter angefertigt; zudem haben die St. Petersburger Künstler Yury Selikhov und Ilya Palkin exklusive Bilder angefertigt. Besonders stolz sind die Macher auch auf das Mandara Spa. Dort können die Gäste Balinesische Entspannungsmethoden erleben. Auch asiatische Medizin kommt zum Einsatz.

Die Verantwortlichen setzen im Lotte Hotel St. Petersburg auf drei unterschiedliche Gastronomie-Konzepte. Unter anderem wird im MEGUmi-Restaurant moderne Japanische Cuisine angeboten. Küchenchef ist Ban Munechika, der 2008 nach Russland kam. Er leitet mit dem MEGUmi das erste Japanisch Restaurant der Premium-Klasse.