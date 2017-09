Hotelmarkt Schweiz: b_smart motel geht in Landquart an den Start

20.09.2017 Top hotel

Im Frühjahr 2018 geht in Landquart (Schweiz) ein weiteres Mitglied der b_smart selection, das b_smart motel Landquart, an den Start. Die Zimmer befinden sich im Business Center Landquart. Deshalb werden vor allem Geschäftskunden in dem Haus erwartet.

Das b_smart motel Landquart mit seinen 20 neu und modern eingerichteten Zimmern will durch das b_smart konzept mit dem etwas anderen Verständnis von Servicequalität punkten. In dem Haus wird der Gast gewisse Leistungen selbständig nutzen. Er bekommt dadurch mehr Freiheiten, ist unabhängiger und profitiert laut den Verantwortlichen von einem vorteilhaften Preis. Unter anderem kann der Gast selbständig am dafür vorgesehenen Terminal rund um die Uhr einchecken. Dieses Angeboter bietet auch spontanen Gästen, welche erst vor Ort ein Zimmer suchen, die Möglichkeit ein Zimmer zu jeder Tages- und Nachtzeit zu buchen und direkt zu beziehen. Dabei wird die Übernachtungsleistung inklusive Frühstück im Voraus bezahlt, was den Vorteil bringt, dass der Gast am Abreisetag nicht mehr auschecken muss und daher lange Wartezeiten an der Rezeption entfallen.

Die Planungsarbeiten für das neu entstehende Motel sind bereits abgeschlossen. In den kommenden Tagen beginnt der Innenausbau. «Wir liegen gut im Zeitplan und freuen uns, wenn es ab Mai 2018 los geht», so der Delegierte des Verwaltungsrates der b_smart selection, Dr. Thomas Plank.

Das b_smart motel Landquart ist das vierte Mitglied der Selection. Bereits 2014 eröffnete das erste b_smart motel in Sevelen mit acht Zimmern. Im April 2016 folgte der große Bruder, das b_smart hotel in Gamprin-Bendern (Füstentum Liechtenstein), mit 57 Zimmern, einer Bar sowie einem Fitness- und Wellnessbereich. Im August 2017 hat zudem das b_smart motel Basel seine Türen geöffnet.