Luxus-Resort in Kroatien: Brad Pitt plant eigenes Hotel

Bildquelle: Brad Pitt plant in der Nähe der kroatischen Stadt Šibenik ein Luxus-Resort. (©whenincroatia)

Luxus-Resort in Kroatien

20.09.2017 Top hotel

Nach Leonardo di Caprio und Robert de Niro eröffnet ein weiterer Oscar-Preisträger ein Hotel: Brad Pitt plant ein Luxus-Resort an der Adria.

Brad Pitt verriet bereits vor Jahren in einem Interview, dass Kroatien für ihn das „schönste Land der Welt“ sei. Im vergangenen Jahr häuften sich die Gerüchte, jetzt steht es laut Berichten des britischen Evening Standard fest: Der Hollywoodstar geht unter die Hoteliers. In der Nähe der Stadt Šibenik plant er mit Star-Architekt Nikola Bašić, der unter anderem auch die weltbekannte See-Orgel in Zadar (Kroatien) entworfen hat, ein Luxus-Resort.

Neben mehreren Restaurants sind für das Hotel auch ein großer Golfplatz sowie Geschäfte geplant. Insgesamt soll das Projekt rund 1,5 Milliarden Euro kosten. Mehreren Medienberichten zufolge hat der Schweizer Investmentfonds TFI Holding bereits 70 Millionen Dollar in das Pitt-Hotel investiert. Wann das Resort eröffnen soll ist noch nicht bekannt.