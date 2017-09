Hotelmarkt Nürnberg-Fürth: Hotel Pyramide startet als Excelsior

20.09.2017 Top hotel

Das Excelsior Hotel Nürnberg Fürth, ehemals Hotel Pyramide, wird neu eröffnet. Die Berliner Hotelmanagementgesellschaft GCH Hotel Group hat das Gebäude renoviert und möchte das Hotel nach aktuellen Planungen am 18. Oktober 2017 an den Start bringen.

Zunächst ist eine zweiwöchige Soft-Opening-Phase geplant, Anfang November soll eine große Eröffnungsfeier folgen. „Das Haus wird sich dann optisch und organisatorisch in einem Top-Zustand befinden und als Business-Hotel im gehobenen Vier-Sterne-Bereich mit 104 Zimmern und Suiten präsentieren“, so Sascha Bogdanov, der das Excelsior Hotel Nürnberg Fürth als neuer General Manager leitet.

Das Haus wurde unter anderem mit neuem Mobiliar, Leuchtsystemen, Teppichen, einer neuen Klimaanlage für sämtliche Bereiche, jüngster Veranstaltungstechnik, einem Ballsaal und leistungsstarkem W-LAN ausgestattet. „Besonders freuen wir uns auch auf das neue Restaurant, das über eine offene Show-Küche verfügen wird und insbesondere Gäste aus der Stadt und Region ansprechen soll“, so Bogdanov weiter. „Die GCH Hotel Group wird all ihr Know-how, ihre Erfahrung und Professionalität einbringen, um das Hotel zu einer der ersten Adressen in Fürth zu machen.“

Zuletzt erlangte die Pyramide aufgrund eines Rechtsstreits mediale Aufmerksamkeit (wir berichteten). Wegen technischer Mängel hatte das Hotel bereits seit September 2016 geschlossen. Pächter und Gebäudeeigentümer beschuldigten sich gegenseitig, die Mängel nicht beseitigt zu haben. Im Juni dieses Jahres entschied das Landgericht Nürnberg-Fürth, dass die ehemaligen Betreiber 2,5 Millionen nachzahlen müssen.