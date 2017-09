Kooperationen: Ringhotels mit zwei neuen Mitgliedern

Bildquelle: Das Ringhotel Schlosshotel Beuggen in Rheinfelden

Das Schlosshotel Beuggen im badischen Rheinfelden und die Villa Westerberge in Aschersleben sind ab sofort Mitglieder der Ringhotels. Die beiden geschichtsträchtigen Hotels werden künftig außerdem unter der seit 2017 übernommenen Marke der Ringhotels „Gast im Schloss“ geführt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zwei so besondere Häuser für die Ringhotels gewinnen konnten“, sagt Susanne Weiss, Geschäftsführender Vorstand der Ringhotels. „Damit erweitern wir unser Portfolio nicht nur um zwei interessante Regionen im Süden und im Osten von Deutschland, sondern begrüßen auch zwei neue Partner unserer Marke ‚Gast im Schloss‘“.

Das Ringhotel Villa Westerberge liegt in einem weitläufigen Park am Ortsrand der mittelalterlichen Stadt Aschersleben im Harz. Die Gründerzeitvilla aus dem Jahr 1906 wurde 1995 aufwändig nach alten Bauplänen rekonstruiert und nach einer Renovierung Ende 2016 als Drei-Sterne-Hotel eröffnet. Das Haus hat 28 Zimmer, drei Veranstaltungsräume für bis zu 60 Personen und ein Restaurant mit regionaler und internationaler Küche. Ein Fitnesscenter sowie ein Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad runden das Angebot ab. Das Ringhotel Schlosshotel Beuggen wurde nach einer Kernsanierung im März 2017 neu eröffnet und ist Teil des Schlosses Beuggen, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurück reicht. Das Drei-Sterne-Haus beinhaltet 27 modern ausgestattete Zimmer, die Behaglichkeit und historisches Flair miteinander kombinieren. Elf Veranstaltungsräume für bis zu 200 Personen bieten den passenden Rahmen sowohl für Tagungen und Seminare als auch für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Team des Restaurants „Beuggen 1“ mit seiner gehobenen badischen Küche. In der gemütlichen Hotelbar können die Gäste bei einem Cocktail entspannen.

Die Marke „Gast im Schloss“ ist seit 2017 den Ringhotels angeschlossen. Die dazugehörigen Hotels haben aus historischen Herrenhäuser und Gutshöfen, charmanten Fachwerkgebäuden und stattlichen Altstadthäusern mit Bedacht und Gespür für Tradition und Moderne Orte außergewöhnlicher Urlaubsoasen geschaffen.