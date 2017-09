Hotelmarkt Wien: Erstes Student Hotel mit 822 Zimmern eröffnet 2020

19.09.2017 Top hotel

Die The Student Hotel-Gruppe mit Sitz in Amsterdam eröffnet in der Universitätsstadt Wien ihr Flaggschiff mit 822 Zimmern.

The Student Hotel Wien ist das erste Co-Living- und Co-Working-Objekt der Gruppe in Österreich. Baubeginn für das 37.878 Quadratmeter große Studentenhotel ist voraussichtlich Anfang 2018, die Eröffnung soll 2020 stattfinden. Ein Indoor-Amphitheater ist nur eine von vielen Besonderheiten.

The Student Hotel Wien soll eine Mischung aus zeitgenössischen Studentenzimmern, Hotelzimmern und Co-Living Studios beinhalten. Die Grundfläche von 4.000 Quadratmetern wird offen gestaltet, um sowohl Hausgäste als auch die Öffentlichkeit anzusprechen. Es wird Studier- und Gamingzonen, Tagungsräume, rund 1.500 Quadratmeter Co-Working Räumlichkeiten – speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse von Start-Ups sowie von lokalen Geschäften – Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Sportanlagen geben. Ein Indoor-Amphitheater soll als Gemeinschaftsbereich und Veranstaltungsfläche dienen. Zudem sollen spezielle Flächen für lokale und internationale Einzelhandelsmarken angeboten werden.

The Student Hotel Wien liegt strategisch günstig neben dem Quartier des sanierten Nordbahnhofs, wo derzeit der Austria Campus gebaut wird, der insgesamt 9.000 Arbeitsplätze bieten soll – einschließlich des 105.000 Quadratmeter großen österreichischen Hauptquartiers der UniCredit Bank und des nahe gelegenen Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit dem Hotel wollen die Macher die Nachfrage nach einer neuen Art des Lebens und Arbeitens von Studenten, jungen Fachleuten und internationalen Reisenden und Unternehmern bedienen.

Felix Hillen, Geschäftsführer von The Student Hotels, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir mit der S+B Gruppe und Investa Real Estate eines der größten und innovativsten Student Hotels der Gruppe bauen. Wir freuen uns über die Lage und die Ambitionen der Stadt Wien, die Fläche um den Praterstern neu zu gestalten, wobei The Student Hotel eingeladen wurde, hierbei eine zentrale Rolle zu übernehmen. Unser Ziel ist es, einen lebendigen Kern zu schaffen, der sowohl den Bedürfnissen der Einheimischen als auch denen unserer internationalen Gästen gerecht wird, um sicherzustellen, dass Wien zu einem wichtigen Bestimmungsort in unserem europäischen Netzwerk wird“.

The Student Hotel-Gruppe wurde von dem schottischen Unternehmer Charlie MacGregor in Amsterdam gegründet. Er betreibt Häuser mit insgesamt 4.392 Zimmern an elf Standorten wie Rotterdam, Amsterdam, De Haag, Groningen und Eindhoven. Aktuell arbeitet die Gruppe auch an Projekten in Frankreich und Spanien. Zudem sollen The Student Hotel Florenz und Maastricht noch 2017 eröffnet, Bologna und Madrid 2018, Berlin, Rom und Delft 2019. Die Gruppe plant, bis 2021 insgesamt 41 Immobilien mit 17.550 Zimmern in den großen europäischen Städten zu betreiben.