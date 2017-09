Neueröffnungen: Zehn-Millionen-Euro-Projekt an der Mainschleife

19.09.2017 Top hotel

Der fränkische Winzer und Hotelier Ralph Düker baut ein Budget-Design-Hotel an der Mainschleife, der größten Flussmäanderlandschaft Bayerns.

Das Hotel „Neue Landungsbrücke“, das sich perfekt in die Kulturlandschaft einfügen soll, entsteht mit seinen 55 Zimmern, direkt am Ufer des Mains, mit freier Sicht auf den Fluss und die umliegenden Weinberge. Ralph Düker, der in seinem Prädikatsweingut einen der besten Riesling-Weine der Welt anbaut, ist sich sicher, auch mit dem neuen Hotel einen Volltreffer zu landen: „Budget-Design funktioniert auch auf dem Land. Ein Lifestyle-Hotel direkt am Mainufer wird junge Reisende noch stärker in das unterfränkische Wein-Mekka locken“.

Eva und Ralph Düker betreiben in dritter Generation das familieneigene Romantik Hotel und sind Eigentümer und Betreiber des Boutique-Hotels Turmdieb in Volkach.