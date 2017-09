Hotelmarkt Ostsee: Neuer Nachbar für Heiligendamm

18.09.2017 Top hotel

In Börgerende, dem Nachbarort des Ostseebads Heiligendamm, entsteht bis Frühjahr 2018 die Hotelanlage „Upstalsboom Waterkant Suites“. Die Investitionen am Standort sind enorm.

Wie im Rahmen des Richtfests der Upstalsboom Waterkant Suites am vergangenen Samstag bekannt wurde, erreichen die Investitionen am Standort rund 79 Millionen Euro. Die moderne Hotelanlage in unmittelbarer Strandlage, die vollständig ausgestattete Feriensuiten und einen umfangreichen Hotelservice bieten wird, vollendet die wirtschaftliche und touristische Entwicklung in Börgerende, welche die Gemeinde über viele Jahre behutsam vorangetrieben hatte und an der die W&N Immobilien-Gruppe mit der Errichtung vielfältiger Ferienobjekte maßgeblich beteiligt war.

Nach Fertigstellung des Hotelneubaus mit 75 Suiten im Frühjahr 2018 hat der Standort Börgerende Aussicht auf den Titel eines Ostseebades. Auch Gäste aus Politik und Wirtschaft nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V., des Invest in MV und des DEHOGA MV e.V. (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. Mecklenburg-Vorpommern). Mit Inbetriebnahme des Hotels im Mai 2018 werden durch das Unternehmen Upstalsboom ca. 30 bis 40 neue Arbeitsplätze in Börgerende geschaffen. Darüber hinaus entstanden in den letzten Jahren durch die Entwicklung des Ortes unter Beteiligung von W&N bereits etwa 40 Stellen im Bereich Gewerbe – vom Backshop über Restaurants, Bars und Cafés bis zu Ferien- und Reinigungsservices – sodass insgesamt demnächst 70 bis 80 Arbeitsplätze die wachsende Wirtschaftskraft vor Ort kennzeichnen.

„Das Projekt „Upstalsboom Waterkant Suites“ hat sich sowohl im Bauablauf als auch beim Ankauf in den letzten Monaten ausgezeichnet entwickelt: Wir haben einen aktuellen Verkaufsstand inklusive Reservierungen von bald 70 % erreicht, dabei hat die Zahl der Interessenten mit den großen Baufortschritten stark zugenommen. Wir gehen davon aus, dass schon bald und vor Betriebsstart alle Einheiten vergeben sind“, so Knud Wilden, Geschäftsführer von W&N.