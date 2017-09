AccorHotels: Eike Kraft geht von Bord

18.09.2017 Top hotel

Der für Deutschland und Zentraleuropa verantwortliche Vice President Corporate Communications & Social Responsibility, Eike Alexander Kraft, verlässt nach fünf Jahren AccorHotels, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Für Marketing und Unternehmenskommunikation ist jetzt Sybille Milka-Böhm verantwortlich.

Als Sprecher und Kommunikationschef begleitete Eike Kraft die Transformation und Neupositionierung von AccorHotels in Deutschland und Zentraleuropa erfolgreich in den letzten fünf Jahren. Eike Kraft wurde 2012 vom damaligen Deutschlandchef Michael Mücke in die Hotellerie geholt, arbeitete nach dessen Weggang seit 2015 direkt für den Zentral- und Osteuropa-CEO, Laurent Picheral. Seit Mitte 2017 war Kraft für das COO Trio in Central Europe bestehend aus Daniela Schade, Volkmar Pfaff und Fabien Valentin zuständig.

In den letzten Monaten arbeitete Kraft gemeinsam mit Marketingchefin Sybille Milka-Böhm an der Zusammenlegung von Marketing und Unternehmenskommunikation. Mit sofortiger Wirkung übernimmt sie nun alleine die Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich. Die Rolle als Sprecherin des Unternehmens mit direkter Berichtslinie zur Geschäftsführung übernimmt mit sofortiger Wirkung Anne Wahl, die seit einigen Monaten die PR von AccorHotels und der Marken verantwortet.