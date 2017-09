Tarifverhandlungen: NGG organisiert Warnstreiks in Schleswig-Holstein

18.09.2017 Top hotel

Am Freitag ist es zu Warnstreiks im Schleswig-Holsteinischen Hotel- und Gaststättengewerbe gekommen. Das berichten die Lübecker Nachrichten und berufen sich auf Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Mit den Warnstreiks wolle man die Arbeitgeber im Zuge der Tarifverhandlungen dazu bewegen, ein besseres Angebot vorzulegen, erklärte Herbert Grimberg, Landesbezirksvorsitzender des Landesbezirks Nord, laut ln-online.de. Am Freitsgvormittag hatte es laut Lübecker Nachrichten Warnstreiks in zweit Hotels in Kiel gegeben. Zudem hatte die NGG zu kurzen Warnstreiks in Travemünde und Timmendorfer Strand aufgerufen. „Das hat es noch nie seit Kriegsende gegeben“, so Herbert Grimberg.

Darum geht es: Die Arbeitgeber hatten laut NGG ein Angebot von drei Prozent Lohnerhöhung vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert allerdings pauschal 130 Euro mehr Lohn pro Monat für alle rund 25.000 Beschäftigten in der Branche im Norden. Die zweite Tarifverhandlungsrunde war im August ergebnislos verlaufen. Ein neuer Termin war damals nicht vereinbart worden. „Die Branche wächst und vermeldet jährlich immer neue Superlative, nur die Beschäftigten erhalten für ihre Tätigkeit gerade einmal zwischen 1600 und 2000 Euro – brutto wohlgemerkt“, kritisierte Grimberg.

Für die Arbeitgeber erklärte Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Schleswig-Holstein, 130 Euro bei einem Jahr Laufzeit seien illusorisch. In einigen Lohngruppen würde dies eine Erhöhung um acht Prozent bedeuten. Im Vordergrund stehe für die Arbeitgeber dagegen, eine Lohnerhöhung mit der Einrichtung von Jahresarbeitszeitkonten für die Beschäftigen zu verknüpfen. So könnten Überstunden aus der Hauptsaison später abgegolten werden. Die Gewerkschaft habe solche Konten allerdings abgelehnt, heißt es.

