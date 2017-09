15.09.2017 Top hotel

Das Hotel Paradies von Horst Rahe bietet ab Dezember 2017 ein Club-Modell, das sich in den USA und UK erfolgreich etabliert hat und zumindest in der Schweiz als Novum gilt. Für sechs Monate im Jahr mietet sich der gleichnamige Club «Il Paradis» im Fünf-Sterne-Haus in Ftan ein. Das berichtet htr.ch.

Die Mitgliederzahl im Club «Il Paradis» sei bewusst auf 200 Mitgliedschaften für jeweils zwei Personen beschränkt und soll so dem Gast eine persönliche Atmosphäre während des Aufenthalts im Hotel Paradies in Ftan (GR) bieten, wie es in einer Mitteilung des Unterengadiner Hauses heißt. «Die Mitglieder sichern sich mit ihrem Club-Beitritt langfristig genussreiche Tage im ‹Paradies›, das sie dank seiner außerordentlichen Lage und seinem unverwechselbaren Stil und seiner Gastfreundschaft so lieben und schätzen», so Horst Rahe, vielfach ausgewiesener Pionier in der Hotelbranche und Besitzer des Hauses. Die Pläne hatte Rahe bereits seit einigen Monaten, wie Top hotel berichtete.

Der Members-­Club funktioniert so, dass Mitglieder eine einmalige Eintrittsgebühr von 10.000 Franken an den Club entrichten, welche nach Austritt wieder zurückerstattet wird. Zudem investieren sie in eine Jahresgebühr zwischen 8.500 und 13.000 Franken, die ihnen in Form von Aufenthaltstagen – in denen Kost, Logis und alle Erlebnisse vor Ort inbegriffen sind – angerechnet wird. In den Auszeiten im «Paradies» sollen sich die Club-Mitglieder keine Gedanken mehr über die Kosten von Kosum und Aktivitäten machen müssen. Während der Öffnungszeiten des Clubs von Weihnachten bis Ostern und von Juli bis zum Engadiner «Indian Summer» im Herbst profitieren sie vom «All-inclusive»-Angebot, mit dem das Fünf-Sterne-Haus im Juli für großes Aufsehen sorgte. Die htr berichtete darüber. Betreut werden die Mitglieder durch das Team rund um die erfahrene Gastgeberin Meike Bambach und den stellvertretenden Direktor Stephan Schmitz. Küchenchef Daniel Stütz verwöhnt die Club-Mitglieder mit regionalen Speisen.

Neben dem Members-­Club – in dem man für drei Jahre eine Mitgliedschaft erwirbt – gibt es auch die Möglichkeit, dem Owners-­Club beizutreten und sich damit eine Suite im Haus zu sichern. 16 Anteile will die Besitzerfamilie von Horst Rahe vergeben, dafür wird eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Damit sollen Interessierte die Chance erhalten, ein Stück am historischen Haus, das 1910 vom Künstlerehepaar Beyer aus Basel erbaut wurde, zu sichern. Diese Partner sollen langfristig mit dem «Paradies» verbunden sein.

Gäste und Ferienwohnungsbesitzer vor Ort und im Tal haben die Möglichkeit, eine Tages-Mitgliedschaft zu erweben. Mit einem Jahresbeitrag von 2.000 Franken profitieren sie von Anlässen und Ausflügen und können die gesamte Infrastruktur wie Wellness-­Bereich, Bibliothek und die Terrasse nutzen. Zudem können sie vor Ort essen und trinken. «Bereits die Hälfte der Mitgliedschaften ist von Stammgästen gezeichnet worden», berichtet Gastgeberin Meike Bambach, die das wegweisende Konzept mit Horst Rahe entwickelt hat. Das Hotel soll aber auch weiterhin für Exklusiv-Vermietungen, für Tagungen, Feiern und Hochzeitsfeiern buchbar sein. Spontan-Besucher können eine Einzel-Membership lösen.