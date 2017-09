Hotelmakt international: Sechs neue Mitglieder für Design Hotels

15.09.2017 Top hotel

Das Portfolio von Design Hotels aus mehr als 300 Hotels in über 60 Destinationen wächst um sechs Mitglieder. Eines der Hotels befindet sich in einem ehemaligen Gefängnis, ein anderes im ehemaligen Gästehaus eines Präsidenten.

Das erste Haus, das Erosantorini, kombiniert seine Lage über dem Meer auf der Kykladeninsel Santorin und die Vorzüge einer privaten Villa mit den Service-Elementen eines Luxusresorts.

Von jedem Winkel des Hotels Chandolin Boutique Hotel in der Schweiz hat man dagegen einen atemberaubenden Blick auf das umliegende Walliser Bergmassiv. Von den Schweizer Architekten Kittel SA designt, verkörpert das Hotel ein typisches Schweizer Chalet – erbaut aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein aus der Region.

In einem ehemaligen Gebäude der „France Telecom“ aus den 1930er-Jahren und vom renommierten Designer Jean-Phillippe Nuel restauriert, lässt sich vom Le Cinq Codet aus die französische Hauptstadt erkunden.

Für ein hingegen komplett anderes Urlaubserlebnis sorgt das Hotel Liberty. Im heutigen Luxushotel, ehemals das Stadt-Gefängnis von Offenburg, erfreut sich der Gast an großzügig geschnittenen Zimmern, weiten Fluren und internationalen Spezialitäten im Restaurant "Wasser&Brot".

Das The House Hotel Bomonti in Istanbul wurde umfassend vom britischen Designer Sir Terence Conran renoviert. Es liegt im ehemaligen Arbeiterviertel Bomonti, heute einer der trendigsten Stadtteile der Metropole am Bosporus.

Das ehemalige Gästehaus von Taiwans Präsident Chiang Kai-shek am südlichen Ende der Insel wurde zum luxuriösen Gloria Manor Hotel umgebaut – mit einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Konzept inmitten unberührter Wälder des Kenting Nationalparks. Mit ein wenig Glück können die Gäste in der See Buckelwale, Tümmler oder an Land farbenfrohe Schmetterlinge und chinesische Muntjaks beobachten.

Auch das Vue Hotel Houhai Beijing ist nun Teil der Design Hotes. Das aus Singapur stammenden Studio „Ministry of Design“ hat dafür mehrere Gebäude zu einem Hotel vereint. Gewagte Verzierungen und Kunstelemente wechseln sich mit tradtionellen, unverwechselbaren Wasserspeiern und mit Ornamenten besetzten Dachrinnen sowie Fensterrahmen aus Gittern und schwarzen Backsteinmauern ab.