Selektion Deutscher Luxushotels: Theresa Harff gewinnt IST-Stipendium

14.09.2017 Top hotel

Die Gewinnerin des von der Selektion Deutscher Luxushotels ausgelobten IST-Stipendiums für den Fernstudiengang Bachelor Hotel Management heißt in diesem Jahr Theresa Harff aus dem Mitgliedshaus Excelsior Hotel Ernst in Köln.

Die 26-Jährige erfüllte alle Zulassungsvoraussetzungen für das Selektions-Stipendium. Dazu zählen etwa die Hochschulreife, eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit Meisterbrief oder Fachwirt, oder alternativ eine dreijährige Berufserfahrung sowie eine zweijährige Betriebszugehörigkeit in einem Hotel der Selektion.

Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Excelsior Hotel Ernst trat Theresa Harff eine Weiterbildung zur Hotelbetriebswirtin an der Hotel Management Akademie (HMA) in Koblenz an. Nach drei Jahren im Bankett Service und einem Cross Training bekam sie die Chance, in das F&B-Büro zu wechseln.

Dort vertrat sie ihren direkten Vorgesetzten, der in Elternzeit war, und übernahm die kommissarische Leitung für alle F&B Outlets. „Jetzt wird es Zeit, meine bisherigen Erfahrungen mit einem fundierten Studium zu vertiefen,“ begründet sie ihre Bewerbung. Das Fernstudium zum Bachelor Hotel Management gehört zu den Studiengängen der 2013 gegründeten IST-Hochschule für Management.

Bereits seit 2012 kooperiert der Verbund aus acht deutschen und einem österreichischen Luxushotel auf verschiedenen Ebenen eng mit dem IST-Studieninstitut, dem Schwesterunternehmen der IST-Hochschule, das seit mehr als 25 Jahren berufsbegleitende Weiterbildungen anbietet. Die Vergabe des Stipendiums ist ein Bestandteil des Human Resources-Konzepts unter dem Motto „Selektion fördert“ der Selektion Deutscher Luxushotels.