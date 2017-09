Hotelmarkt Freiburg: Motel One startet mit Schwarzwald-Konzept

14.09.2017 Top hotel

Die Budget Design Hotelgruppe Motel One ist ab sofort auch in Freiburg vertreten. Das regionsbezogene Designthema entführt den Gast in die Landschaft des Schwarzwalds und macht auf 252 Zimmern Natur, Kultur und traditionelle Handwerkskunst erlebbar.

„Wir erzählen unseren Gästen im Hotel kleine individuelle Geschichten mit lokalem Bezug, wie die der handgefertigten Kuckucksuhren oder der Breisgauer Weine und wecken so die Lust am Entdecken und dem Erleben der Stadt“, so Dieter Müller, CEO und Gründer der Motel One Group. Die Lobby soll der Gast beispielsweise wie eine Wanderung durch das Breisgau erleben: Der Boden ist aus Naturstein und Eiche, die Wände silbrig beschichtet (sie erinnern an die zahlreichen Silberbergwerke im Schwarzwald), es gibt Holzschindeln und Fensterläden. Der Teppich „Woodheart“ von Floor to Heaven ist einem aufgeschnittenen Baumstamm nachempfunden und der Hängesessel „Nest Egg“ aus schwarzen Metallstreben ist inspiriert vom Geäst in den Weinbergen. Eine sanfte Lichtgestaltung mit Lampen von Fritz Hansen sowie luxuriöses Mobiliar der Marken BAXTER, B&B Italia und Moroso erzeugen eine angenehme Atmosphäre.

Auch die Kuckucksuhr, die zur Bekanntheit Freiburgs maßgeblich beitrug, hat ihren Platz in dem Haus. Unterstrichen wird das Stuben-Gefühl durch eine überdimensionale, sechs Meter lange, Stuben-Bank. Über dieser bringen fünf Bildschirme, auf denen abwechselnd Aufnahmen aus dem Schwarzwald oder eine Dokumentation über die aufwendige Herstellung der Kuckucksuhren laufen, dem Gast die regionalen Eindrücke näher.

In den Zimmern sind Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen. Für die Wandgestaltung konnte der Freiburger Illustrator Tillmann Waldvogel engagiert werden, der exklusiv für Motel One skizzenhafte Grafiken als Vorlage für die eingesetzte Tapete zeichnete. Loden und natürliche Eiche setzen hier die Akzente.

Die Motel One Bar bietet neben der großen Ginkarte mit 40 Sorten auch eine Weinkarte mit einer exquisiten regionalen Auswahl. Auch visuell ist der Wein das bestimmende Thema der Bar und stimmungsvolles Highlight zugleich: die Barrückwand besteht aus 1370 leeren Weinflaschen. Jede Flasche ist mit einer LED-Leuchte bestückt und lässt die Bar abwechselnd in Grün- und Türkistönen heller und dunkler erstrahlen.