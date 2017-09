Ameron: Erstes Franchiseprojekt der Althoff Hotels in China

14.09.2017 Top hotel

Die Althoff Hotels expandieren mit ihrer Marke Ameron Hotel Collection als Franchisegeber nach China. In Kooperation mit der international agierenden Plateno Group und Lifestyle Lab Group of Hotels eröffnet im kommenden Jahr das Ameron Hotel Lu’an in Jinzhai Jade Garden als erstes Haus der Althoff Hotels außerhalb Europas.

Die operative Umsetzung des Hotelprojektes liegt bei der Plateno Group und deren Brand-Portfolio Lifestyle Lab Group of Hotels. Das Ameron Hotel Lu’an ist als modernes Stadthotel geplant, mit 143 Gästezimmern und Suiten, verschiedenen Restaurants, Wellness- und Spa-Angeboten sowie einem hochmodernen Tagungs- und Konferenzbereich. Die Provinz Anhui, ein aufstrebendes Wirtschaftszentrum, liegt bei einem der größten Nationalparks in Chinas Osten, dem Dabie Mountain. Jinzhai Jade Garden gehört mit seinem Jadetempel, den Stadtparks und der modernen Architektur zu einem der Sightseeing-Stopps in China.

„Durch die Zusammenarbeit mit der Plateno Group und Lifestyle Lab schaffen wir für unsere noch junge Hotelmarke eine internationale Präsenz auf hohem Niveau, die sich auch auf unsere bestehenden Destinationen positiv auswirkt“, erklärt Michael Lutz, Director of Operations Deutschland bei der Ameron Hotel Collection.

Auch in Deutschland expandiere die Hotelgruppe: Im kommenden Jahr sollen drei weitere Hotels der Ameron-Marke eröffnen. In Hohenschwangau im Allgäu, am Fuße von Schloss Neuschwanstein, im Zentrum der Finanzmetropole Frankfurt sowie in München(Ameron Hotel Motorworld München) sind die neuen Häuser geplant.