13.09.2017 Top hotel

Bereits zum dritten Mal macht sich die Gastro Vision auf den Weg durch Deutschland. Vom 16. bis 19. Oktober 2017 geht es mir der Roadshow nach Berlin, Leipzig, München und Frankfurt.

Rechtzeitig vor dem umsatzstarken Jahresendgeschäft präsentieren dann rund 20 Aussteller aus Hotellerie, Gastronomie und Catering ihre Produkte und Innovationen. Und freuen sich, mit den Fachbesuchern an den verschiedenen Standorten ins Gespräch zu kommen. Denn das ist und bleibt erklärtes Ziel der Gastro Vision – Netzwerken, neue Kontakte knüpfen und Kooperationen schmieden – bei den Roadshows in einem sehr kleinen und ausgewählten Kreis. Die nächste feste Gastro Vision-Messe findet von 3. bis 7. Februar im Rahmen der Intergastra in Stuttgart statt. Alle weiteren relevanten Messe-Termine finden Sie hier.

Die Termine und Locations der Gastro Vision-Roadshow sind im einzelnen:

16. Oktober 2017 Berlin/Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, Jägerstraße

17. Oktober 2017 Leipzig/INNSIDE by Meliá

18. Oktober 2017München/Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski

19. Oktober 2017 Frankfurt am Main/Event Forum by The Cooking Ape

Uhrzeit: Jeweils von 15 – 20 Uhr.

Mit auf Tour gehen dieses Jahr folgende Aussteller: ART OF OIL – Olivenöl in Perfektion, Berief Food – Experte für pflanzliche Lebensmittel, Bismarck Service – Servicedienstleister für die gehobene Gastronomie und Hotellerie, Blunck Pâtisserie – Patisserie der Spitzenklasse, Burgis – Feinste Knödel- und Kartoffelspezialitäten, Delta Fleisch – Richtig gutes Fleisch, DIE RÄUCHEREI – Räucherfisch und Meeresfrüchte der Spitzenklasse, DUNI – Kreative Tischgedecke und Verpackungs- und Mitnahmelösungen, Edgar Fuchs – Objekteinrichtungen für Hotellerie, Gastronomie und Catering, Erhard Rausch – Verpackungen für jeden Bedarf, Fresh Factory – Frische Obstsalate und geschnittene Früchte, Grossmann Feinkost – Feinkostsalate und Antipasti. PanoBake – Spezialist für Tiefkühlbackwaren, Radeberger Gruppe – Marktführer auf dem deutschen Biermarkt, Rancilio Group Deutschland – Kaffeemaschinen für die Gastronomie, Resch&Frisch – Führender österreichischer Backwarenspezialist, Sandra Schmidbauer & Rita Pant GbR – Pikante Knabbereien und Tikkiis, The Casual Fine Drinking – Ausgewählte Champagner und Weine, Viva con Agua– Mineralwasser mit Fokus auf Nachhaltigkeitsprojekten und WIBERG – Gewürze aus aller Welt.

Weitere Informationen unter www.gastro-vision.com