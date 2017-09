11.09.2017 Top hotel

Besucher können sich jetzt für den mbt Meetingplace, die Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsplaner, registrieren. Auch die Ausstellerliste und die Keynote-Speaker für die Termine am 21. November in Frankfurt und am 28. November in München stehen fest.

Erwarten können die Fachbesucher an den beiden Netzwerktreffen eine bunte Mischung an Ausstellern der MICE- und Business-Travel-Branche wie zum Beispiel Novum Hotels, Eurowings, Brähler ICS Konferenztechnik und Design Offices.

Ein buntes Rahmenprogramm auf zwei Content Stages ergänzt das Angebot der Messe, unter anderem Vorträge zu den Themen Digitale Rechtsberatung, Live-Blogging oder Sicherheitsplanung. Besondere Programmhighlights sind in diesem Jahr zum einen die Keynote-Speaker Arndt Schmidtmayer, Günter Mainka, Martin Leber, Michael Heipel und Prof. Dr. Stefan Gröner, zum anderen findet in Frankfurt die Verleihung des zweiten MICE Achievement Awards statt.

Informationen unter: www.meetingplace.de.