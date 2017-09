Romantik Hotels & Restaurants AG: Lernen immer und überall

11.09.2017 Top hotel

Um die besten Mitarbeiter zu finden und zu halten, müssen Hoteliers immer kreativer agieren. Das Romantik Hotel-Benen-Diken-Hof auf Sylt gehört in diesem Kontext zu den Vorreitern.

Die Inhaber Anja und Claas-Erik Johannsen haben nicht nur das Potenzial in ihren teilweise aus dem Ausland stammenden Azubis erkannt, sondern erleichtern den jungen Menschen auch das Lernen – auf ganz besondere Art und Weise. Bestes Beispiel ist Eduardo Jimenez. Der 29-jährige Spanier, ebenfalls ein Insulaner, kam 2014 im Rahmen des durch die Bundesregierung geförderten Projektes »MoBi Pro« als einer von sieben jungen Leuten von Gran Canaria nach Sylt. Zunächst stand ein dreimonatiges Praktikum im Vordergrund, auf das dann eine Ausbildung zum Koch im Romantik Hotel-Benen-Diken-Hof folgte. Der junge Spanier fand bei den Gastgebern in Keitum seine Berufung. Die Freude an der praktischen Arbeit, aber auch die moderne Art der Johannsens, theoretisches Wissen zu vermitteln, waren Grundlage dafür, dass Eduardo Jimenez seine Ausbildung sogar um ein halbes Jahr verkürzen konnte und mit einem guten Ergebnis abschloss.

Das Hotel bietet den Auszubildenden seit zwei Jahren auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, mit »azubiweb« zu lernen. Bei dem digitalen Lernspiel, das über eine Applikation auf dem Smartphone installiert wird, durchlaufen die Lernenden alle relevanten Abteilungen und Bereiche des Hotels und beantworten Fragen in einem Quiz. »Das Lernen mit der App hat mir großen Spaß gemacht. Ich konnte überall und zu jeder Zeit auf meinem Smartphone lernen. Der Stoff war super in Themenbereiche aufgeteilt und – dank der Wiederholungen – gut zu verstehen und zu behalten«, lobt der spanische Koch, der seiner Ausbildungsstätte treu geblieben ist.

Im Romantik Hotel auf Sylt nutzen das Spiel insbesondere Azubis, welche die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrschen. Und der Erfolg gibt der Strategie der Johannsens Recht. Sowohl der spanische Kollege als auch Salih Shekhan aus Afghanistan überzeugten durch schulische Erfolge. Der junge Mitarbeiter, der gleich in den ersten Wochen, nachdem er nach Deutschland kam, seine Zwischenprüfung absolvieren musste, hat sich mit der App mehr Sicherheit und Wissen für den Test erarbeitet.

Mittlerweile wirbt das Hotel sogar in Vorstellungsgesprächen mit der App, um den Ausbildungsplatz noch attraktiver darzustellen. »Wer junge Menschen für eine Ausbildung gewinnen möchte, darf nicht mit dem Standardprogramm von gestern drohen. Azubis erwarten den Einsatz moderner Technologie bei einem zukunftsfähigen Arbeitgeber in allen Bereichen, gerade in der Wissensvermittlung«, sagt Gastgeberin Anja Johannsen. Die Romantik-Gruppe hat für alle Hotels der Marke in Deutschland einen Rahmenvertrag mit »azubiweb« abgeschlossen. Zahlreiche Häuser bieten die mobile Art des Lernens bereits mit großem Erfolg an.