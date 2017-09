HSMA Barcamp: Wissen teilen, um es zu vermehren

08.09.2017 Top hotel

Um aktuelle Personalthemen der Hotellerie dreht sich das 3. HSMA Barcamp im September.

Vom 21. bis 23. September 2017 organisiert die HSMA Deutschland e.V. in Kooperation mit der Deutschen Hotelakademie (DHA) und dem HRM Research Institut das bereits dritte HR/Employer Branding Camp für die Hotellerie im hotel friends in Köln. Bei dem kreativen Arbeits- und Austauschmeeting auf Augenhöhe dreht sich alles um die aktuellen Themen aus dem Bereich Arbeitgebermarketing (Employer Branding), Recruiting, Mitarbeiterförderung und Unternehmens- und Führungskultur.

Das Barcamp richtet sich an Personaler, Recruiter und Führungskräfte aus Hotellerie und Tourismus. Zwei Tage werden so von rund 80 Führungskräften, die sich im beruflichen Alltag hauptverantwortlich mit den neuen Chancen und Herausforderungen im Personalbereich konfrontiert sehen, intensiv für einen Erfahrungsaustausch und das Erarbeiten neuer Lösungsansätze genutzt. In rund 25 Sessions kommen genau die Themen auf die Agenda, die die Teilnehmer beschäftigen. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise Sessions zu Themen wie »Recruiting Hacking – Guerilla Methoden für innovative Personalakquise«, »Wie Fehlerkultur im Unternehmen implementieren?«, »Fachkräftemangel – welche Unternehmensform (Konzern vs. Mittelständler, national vs. international) gewinnt den war for talents?«, »Wie sieht der perfekte (und zeitgemäße) Bewerbungsprozess aus?« usw.

Bei einem Barcamp wird geduzt und es gibt weder einen Business Dresscode noch ein detailliertes Programm, sondern lediglich einen festen Zeitrahmen, der von den Teilnehmern mit Inhalten gefüllt wird. In offenen Workshops und entspannter Umgebung werden die Teilnehmer so zu Teilgebern, die sich gegenseitig anregen und inspirieren, gemeinsam neue Strategien erarbeiten, Best Practice Cases diskutieren und weiterentwickeln. HSMA Mitglieder nehmen zu vergünstigten Konditionen teil.

Alle Informationen zu dem Event auf www.hsma.de/hrc17