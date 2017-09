07.09.2017 Top hotel

Six Senses geht nach Indien: Aktuell wird das historische Fort Barwara in Rajasthan restauriert. Es gehörte einst der königlichen Familie von Rajasthan. Bald schon sollen dort Gäste in 48 Suiten residieren. Die Eröffnung ist für 2018 vorgesehen.

Das Six Senses Fort Barwara wird über zwei Restaurants, eine Bar und eine Lounge verfügen. Auf 2.800 Quadratmetern wird sich darüber hinaus ein Six Senses Spa erstrecken. Geboten sind ein Fitness Center, zwei Swimmingpools, eine Boutique und ein Kids Club. Auch sind Räumlichkeiten für Veranstaltungen geplant. Die Architektur und das Design verantworten Nimish Patel und Parul Zaveri – zwei Koriphäen im Bereich Restaurierung.

Prächtig, wie die majestätischen Paläste und Forts Rajasthans sind, werden die Außenanlagen gestaltet. Der Tradition folgend, werden üppige Gärten und Wasserspiele angelegt. Auch spielt die Kunst aus Shekhavati eine zentrale Rolle und reflektiert die Geschichte des Forts. Der perfekte Platz für das beeindruckende Six Senses Spa ist der Palast der Damen – der Behandlungs-Schwerpunkt liegt auf Ayurveda, Meditation und dem Six Senses Integrated Wellness Programm inklusive Sleep with Six Senses. Zudem will Six Senses Safari-Touren durch den nahegelegenen Ranthambhore National Park organisieren.

Bernhard Bohnenberger, Präsident Six Senses Hotels Resorts Spas, sagt: “Es ist so spannend für uns, zusammen mit der Espire Group an diesem wunderbaren Projekt zu arbeiten. Es ergänzt perfekt unser Portfolio, das bereits erfolgreiche Refugien in China, den Malediven, im Oman, Portugal, den Seychellen, Thailand und Vietnam umfasst. Six Senses Fort Barwara ist das zweite denkmalgeschützte Resort, das Six Senses managen wird. Mit ästhetischen und kreativen Raffinessen präsentiert bereits das Six Senses Douro Valley in Portugal ein frisches Design, das die reiche Historie und das Lokalkolorit der Quinta aus 1464 einfängt. Und all das wird sich auch im Fort Barwara zeigen.”

Das Fort Barwara in Rajasthan liegt etwa 110 Kilometer südöstlich von Jaipur im Dörfchen Chauth ka Barwara. Es ist 700 Jahre alt und steht direkt nebem dem Tempel Chauth ka Barwara Mandir. Das Fort wurde im 14. Jahrhundert von den Chauhans, einer Rajputen-Dynastie, erbaut und 1734 von den Hadas erobert. Später gehörte es der königlichen Familie von Rajasthan. Der Enkel von Rajasthani Singh – einem Angehörigen der Königsfamilie – namens Prithviraj Singh, restauriert das Haus nun zusammen mit der Espire Group. Besonders am Herzen liegt dem Projektteam, das Fünf-Sterne-Zertifikat der GRIHA (Integrated Habitat Assessment), zu erhalten – und damit die höchste Auszeichnung Indiens, die es für den Schutz und Restaurierung geschichtsträchtiger Gebäude im Land gibt. Insgesamt erstreckt sich das Areal auf 2,2 Hektar, gesäumt von einer massiven Steinmauer – 1,5 Meter dick und an manchen Stellen bis zu sechs Meter hoch. Im Inneren finden sich drei Gebäude: nach der Tradition ein gemeinschaftlicher Palast, einer für die Herren und einer für die Damen. Auch gibt es zwei Tempel. Alle Gebäude bleiben erhalten.