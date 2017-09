Hotelmarkt Stuttgart: Eröffnung des Jaz in the City vertagt

Bildquelle: Jaz in the City Stuttgart

07.09.2017 Top hotel

Ursprünglich sollte das Hotel- und Wohnprojekt Cloud N°7 in Stuttgart bereits fertiggestellt sein – derzeit wird an der Baustelle aber noch intensiv gearbeitet. Auch das Jaz and the City ist betroffen: Die Eröffnung des Hotels findet nicht, wie zuletzt geplant, im September statt.

Mit 166 Zimmern und Suiten sollte das Jaz in the City bereits diesen Monat seine Pforten öffnen. Der Eröffnungstermin richtet sich allerdings nach der Übergabe des Gebäudes; in den kommenden Wochen sind laut Bild-Zeitung behördliche Abnahmen für Brandschutz, Aufzug und Treppenhäuser geplant.

Was fest steht: Die Deutsche Hospitality hat die Buchungskanäle für das zweite Hotel ihrer neuen Marke Jaz derzeit für Januar 2018 geöffnet.