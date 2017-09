Hotelmarkt Berlin: Hostel auf Nordkoreas Botschaftsgelände soll schließen

06.09.2017 Top hotel

»Jede Nacht unterstützt Kim Jong-Un« lautet nur eine der Bewertungen des City Hostel Berlin auf Tripadvisor. Das Hostel mit 435 Betten befindet sich auf dem Gelände der Nordkoreanischen Botschaft, obwohl der Uno-Sicherheitsrat solche Vermietungen verboten hatte. Wie der Spiegel jetzt berichtet, habe Pjöngjang den Vertrag gekündigt – von einer Schließung wollen die Betreiber allerdings nichts wissen.

Bereits im Mai diesen Jahres ging durch die Medien, dass Nordkorea auf seinem Botschaftsgelände ein Hostel betreibt. Wenn auch das Land nicht der Betreiber ist, so doch zumindest der Vermieter. Genau das hatte der Uno-Sicherheitsrat allerdings bereits im November 2016 strikt verboten. Laut Informationen des Spiegel hatte das Auswärtige Amt Pjöngjang in den vergangenen Monaten dazu gedrängt, den Mietvertrag zu kündigen – die Berliner Betreiber des Hauses hatten derweil die Mietzahlungen eingefroren. Daraufhin habe Nordkorea laut dem Auswärtigen Amt den Mietvertrag gekündigt.

Die Betreiber üben scharfe Kritik am Auswärtigen Amt: Die Aufgabe des Gebäudes und der Nutzung sei existenzbedrohend, schreiben sie in einer Pressemitteilung. City Hostel habe das Gebäude langfristig zur Nutzung als Hostel angemietet und mit erheblichen Investitionen aus- und umgebaut. Es handle sich um ein gewöhnliches Gewerberaummietverhältnis zu den üblichen Bedingungen eines Gewerbemietvertrages. Ob und wann die Kündigung daher letztlich in Kraft tritt, sei demnach noch unklar.