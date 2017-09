Hotelmarkt International: Iberostar will in die Städte

06.09.2017 Top hotel

Die spanische Hotelkette eröffnet zwei neue Hotels im Stadtsegment: Neben dem IBEROSTAR Berkeley in Miami Beach feiert die Hotelkette mit dem IBEROSTAR Lisboa jetzt auch Premiere in Portugals Hauptstadt Lissabon.

Aurelio Vázquez, CEO der IBEROSTAR Gruppe für EMEA, betont die Bedeutung des neuen Hauses für die Hotelkette: „Die Eröffnung unseres ersten Hotels in Portugal ist ein Meilenstein für IBEROSTAR. Das Hotel in Lissabon stärkt unsere internationale Präsenz sowie unser Angebot im Städtesegment, mit dem wir bereits in touristisch wichtigen Hauptstädten wie Budapest, New York City oder Madrid vertreten sind.“

Das IBEROSTAR Lisboa eröffnet Anfang Oktober. Das luxuriöse Fünf-Sterne Hotel wird über 166 Zimmer verfügen und eine Vielzahl exklusiver Leistungen bieten. Es liegt in einem der exklusivsten und zentralsten Bezirke, dem Handels- und Geschäftsviertel „Baixa“. Das IBEROSTAR Lisboa verfügt über ein Restaurant mit einer Kapazität für 150 Personen, in dem eine umfangreiche gastronomische Vielfalt der lokalen und internationalen Küche geboten wird.

Das IBEROSTAR Berkely in Miami Beach bietet hohen Komfort sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber. Das historische Gebäude wurde für $ 43 Millionen renoviert und befindet sich nur wenige Schritte vom Strand entfernt im Herzen von South Beach. Das IBEROSTAR Berkely verfügt über 96 luxuriös gestaltete Zimmer, darunter 20 Zimmer mit Balkon.