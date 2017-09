Neueröffnung: Hampton by Hilton startet in Freiburg

06.09.2017 Top hotel

Auf dem Freiburger Hotelmarkt tut sich was: In der Nähe der historischen Altstadt ist Anfang September das Hampton by Hilton Freiburg an den Start gegangen.

Das Haus mit 175 Zimmern bietet unter anderem eine Bar mit 24-Stunden-Snack-Angeboten. Zudem können die Gäste kostenlos das Fitness-Center nutzen. Das Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen. Besonders stolz ist das Team auf die so genannte »Hamptonality« – dazu zählt freundlicher Service und das Eingehen auf individuelle Kundenbedürfnisse. Das Hampton by Hilton Freiburg ist darüber hinaus Teil von »Hilton Honors«, dem Gästetreueprogramm der 14 Hilton Hotelmarken. Mitglieder, die über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, erhalten dadurch Vorteile wie etwa Preisnachlässe.