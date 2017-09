Hotelmarkt international: Invesco kauft IHG-Hotelportfolio für 530 Millionen Euro

05.09.2017 Top hotel

Das unabhängige Investment-Unternehmen Invesco Real Estate hat 13 Hotels unter den Marken der InterContinental Hotels Group (IHG) gekauft. Elf der Häuser liegen in Deutschland, zwei weitere in den Niederlanden. Die Kosten liegen insgesamt bei 530 Millionen Euro.

Es handelt sich um einen Teil des SitQ-Portfolios, das zu Apollo Global Management gehörende Fonds bereits 2014 für 425 Millionen Euro gekauft hatten. Konkreter Käufer ist zum einen der neu aufgelegte offene European Hotel Fund, der vier der Häuser mit einem Portfolioanteil von 38 Prozent erwirbt. Weitere acht Hotels mit einem Portfolioanteil von 26 Prozent gehen an ein schon längere Zeit bestehendes Einzelmandat. Das Holiday Inn Munich City Centre geht schließlich an ein Joint-Venture in Form eines Einzelmandats für den dänischen Pensionsfonds ATP und einen niederländischen institutionellen Investor. Das 582-Zimmer-Hotel steht mit einem Kaufpreis von 187,5 Millionen Euro für 36 Prozent des Portfoliovolumens.

Bei den von Invesco gekauften Häusern handelt es sich außerdem um die Crowne-Plaza-Hotels Hamburg City Alster, Heidelberg City Centre, Schiphol, das Holiday Inn Amsterdam sowie die Hotels der Marke Holiday Inn Express Berlin City Centre, Frankfurt Airport, Frankfurt Messe, München Messe, Köln-Mülheim, Köln-Troisdorf, Düsseldorf und Dortmund. Für das operative Management der Hotels hat Invesco ein Joint-Venture mit dem Kölner Betreiber Event Hotels gegründet. Alle Hotels werden auch künftig als Franchisebetriebe unter IHG-Marken geführt.

Die Transaktion sei ein doppelter Erfolg für Invesco, betont Marc Socker, Managing Director Hotel Fund Management bei Invesco Real Estate. Zum einen habe sich das Unternehmen "ein hochwertiges Portfolio sehr erfolgreicher Hotels in zwei der stärksten Volkswirtschaften" sichern können, "vor allem aber freut es uns, neue Investoren begrüßen zu dürfen, von denen viele durch den Erwerb dieses Portfolios erstmals im europäischen Hotelimmobiliensektor aktiv werden". Das SITQ-Portfolio der Ivanhoe Cambridge Group aus Kanada war in einer schwierigeren Phase für Hotelimmobilien fast drei Jahre auf dem Markt, bevor es Anfang 2014 mit Apollo Global Management einen Abnehmer gefunden hat. Nun reicht Apollo das Portfolio bereinigt um zwei Häuser in Spanien und je eines in Frankreich, Belgien und Österreich weiter. Invesco Real Estate wurde von Paul Hastings und PwC beraten, Apollo von Eastdil Secured.