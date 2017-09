Marketing: IHG mit erstem Festival-Hotelzimmer direkt vor der Stage

04.09.2017 Top hotel

Eine clevere Marketingaktion fährt Holiday Inn Express mit dem Lollapalooza Festival, das am 9. und 10. September auf der Rennbahn Berlin Hoppegarten stattfindet: Direkt vor der Alternative-Bühne wird ein »Next Generation-Hotelzimmer« der IHG-Marke aufgebaut sein, aus dem vier Besucher das Festival von einer ganz anderen Perspektive erleben.

Holiday Inn Express ist diesjähriger Partner des Lollapalooza und bringt das weltweit erste Festival-Hotelzimmer mit nach Berlin – genauer gesagt direkt vor die Bühne. Das Zimmer soll alle Vorteile von Holiday Inn Express auf die Rennbahn Hoppegarten bringen. Das Besondere: Es wird direkt vor der Alternative Stage stehen. Fans von Acts wie Metronomy, London Grammar, Two Door Cinema Club und vielen anderen Bands können mit bester Sicht auf ihre Lieblingsacts den vollen Komfort eines Next Generation-Hotelzimmers genießen - ein gemütliches Bett, kühle Erfrischungen und Snacks plus USB-Anschlüsse zum Aufladen des Smartphones.

Mike Greenup, Vice President of Brand Management, Holiday Inn Express, sagt: "Wir von Holiday Inn Express wissen, worauf es bei Kurzaufenthalten ankommt. Da so viele unserer Gäste für Gigs und Festivals zu uns kommen, wollen wir unseren Komfort und Service vor Ort erlebbar machen."

Zum Festival werden rund 85.000 Gäste erwartet