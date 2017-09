Marketing & Vertrieb: Best Western launcht Soft-Brand für exklusive Privathotels

Bildquelle: The Harmonie Vienna in Wien

04.09.2017 Top hotel

Den Start macht das The Harmonie Vienna in Wien (Foto): Das 66-Zimmer-Boutiquehotel ist das erste Hotel der BW Premier Collection innerhalb der Best Western Hotels Central Europe. Auch in Deutschland gibt es bereits Kandidaten für das neue Vermarktungsangebot.

»Die BW Premier Collection ist eine Kollektion exklusiver Privathotels unter der Dachmarke Best Western Hotels & Resorts, die außergewöhnliche Tophotels in Metropolen und Ferienregionen vermarktet.« – so lautet die offizielle Beschreibung der Marke. Unter dem Dach dieser Kollektion sollen Privathotels präsentiert werden, die von dem Dienstleistungsangebot von Best Western profitieren, ohne aber das volle Branding der Marke zu übernehmen.

Das Angebot für nicht markengebundene exklusive Privathotels ist ein so genanntes Soft Brand-Konzept: Unter dem Dach der BW Premier Collection werden ausgesuchte Hotels vermarktet, die nicht direkt zur Marke Best Western gehören, die aber über die Best Western Website und Buchungskanäle buchbar sind. Außerdem erhalten Gäste die Möglichkeit, in Hotels der BW Premier Collection Best Western Rewards Punkte zu sammeln. Weltweit gibt es derzeit rund 80 Hotels, die zu der exklusiven BW Premier Collection gehören.

Zu den ersten Häusern der BW Premier Collection gehören in Österreich das 66-Zimmer-Boutiquehotel The Harmonie Vienna in Wien mit seinem Kunstkonzept rund um das Thema Tanz sowie in Deutschland das neugebaute V8 HOTEL SUPERIOR mit 153 Design-und Themenzimmern in Böblingen.