Hotelmarkt DACH: H-Hotels schließt Umbranding ab

04.09.2017 Top hotel

Seit Ende März hat die H-Hotels AG viel Zeit und Geld in das Umbranding ihrer Häuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Um die neue Markenwelt auch in den Köpfen der Kunden zu verankern, wurden u.a. »Celebrations Partys« organisiert und ein »Konferenzbus« auf Tour geschickt.

Hunderte von Hotelschildern und ebenso viele Positionen in der Innenwerbung eines jeden einzelnen Hotels wurden ebenso ausgetauscht wieVisitenkarten und abertausende Seiten Briefpapier. Alle Hotels, die bereits seit dem Frühjahr unter den Eigenmarken Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels und H+ Hotels geführt werden, zeigen nun – entsprechend ihrer Marke – ein neues und modernes Gesicht.

„Zu einer solchen Umstellung gehört viel mehr als nur das Austauschen der Geschäftsausstattung und Hotelschilder“, sagt Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG. „Besonders wichtig war es uns, unsere Gäste, Kunden und Partner umfassend über die neue Markenvielfalt der H-Hotels zu informieren. Und das ist uns im Rahmen zahlreicher Aktionen und Veranstaltungen sehr gut gelungen.“

So tourte im Mai der H-Hotels Konferenzbus durch Deutschland und die Schweiz. An zehn Destinationen standen Firmen- und MICE-Kunden im Fokus. Verantwortliche Mitarbeiter von rund 100 Unternehmen nahmen dieses Angebot an und informierten sich ausführlich über die fünf neuen Hotelmarken. Die Sommermonate Juni und Juli standen dann ganz im Zeichen von Sommerpartys. Unter dem Motto „Let’s celebrate“ stellte das H-Hotels Sales Team in sechs deutschen Ballungsräumen mehr als 500 Kunden und Partnern die H-Marken und die neue Ausrichtung der familiengeführten Hotelgesellschaft vor.