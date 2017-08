31.08.2017 Top hotel

Mit dem Start einer deutschlandweiten Informationskampagne zeigt ETL ADHOGA Hoteliers und Gastronomen auf, wie sie angemessene Preise durchsetzen und sich so vor Selbstausbeutung schützen können.

Qualität hat ihren Preis. Das gilt gerade für das Geschäft von Hoteliers und Gastronomen, die ihren Gästen neben Speis und Trank vor allem eines bieten: Genuss für Gaumen und Seele. Gemüse, Eier, Milch - viele Lebensmittel sind in den letzten Jahren deutlich teurer geworden, Butter um gar 25 Prozent. Hinzu kommt der Mindestlohn, den Hoteliers und Gastronomen neben den Preissteigerungen verdauen müssen. Das drückt auf den Gewinn - doch viele scheuen sich, die höheren Kosten an ihre Gäste weiterzugeben. Nicht selten führt das zu Selbstausbeutung und am Ende vielleicht zur Insolvenz. ETL ADHOGA, die Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie, hat dieser Selbstausbeutung nun den Kampf angesagt.

Zum Start der Veranstaltungsreihe "Preisstolz" erklärt Erich Nagl, Leiter von ETL ADHOGA: "Wenn Gastronomen sich selbst ausbeuten oder ständig an der Insolvenz vorbeischrammen, führt das weder zu gutem Essen noch zu gutem Service. Damit ist also niemandem geholfen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie ein Hotelier und ein Gastronom sein Unternehmen erfolgreicher führen kann und gleichzeitig seinen Gast glücklich macht. Es ist entscheidend, immer den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten und niemals im Blindflug unterwegs zu sein. Wir zeigen, wie Preise sinnvoll kalkuliert und mehr Gäste gewonnen werden können. So gelingt es Hoteliers und Gastronomen, eine Akzeptanz für die Preise zu schaffen, die sie auch tatsächlich brauchen. Dabei helfen viele schlaue Tipps und Kniffe auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen, wie ein Restaurant erfolgreich geführt werden kann. Neben angemessenen Preisen sind das Wohlbefinden des Gastes sowie eine Mischung aus hochwertigen Produkten und einem herausragenden Service wichtig für den Erfolg. Wie das gehen kann, zeigen wir. Unsere Botschaft für alle Hoteliers und Gastronomen: Wir wollen, dass Sie Ihre neuen Preise lieben!"

ETL ADHOGA bietet an 50 Standorten in ganz Deutschland eine spezialisierteSteuerberatung für kleine und mittelständische Unternehmen der Gastronomie undHotellerie. Als Partner der Veranstaltungsreihe konnten Mastercard, S. Pellegrino, Nespresso und Poggemeier gewonnen werden.

Weitere Infos: www.preisstolz.de