Expedia: Dara Khosrowshahi geht – Mark Okerstrom wird neuer CEO

Mark Okerstrom sitzt künftig an der Spitze des amerikanisches Online-Reisebüros (OTA) Expedia. Sein Vorgänger Dara Khosrowshahi verlässt das Unternehmen nach elf Jahren als CEO und wechselt zu Uber.

Wie das Management von Expedia mitteilt, hat der Vorstand entschieden, Mark Okerstrom (derzeit Chief Financial Officer und Executive Vice President of Operations) als neuen CEO des Unternehmens anzustellen. Okerstrom soll auch Mitglied des Vorstands werden. Khosrowshahi bleibt ebenfalls weiterhin Vorstandsmitglied. Er nimmt den Posten des CEO bei der Firma Uber an, einem amerikanischen Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das online Fahrdienste vermittelt.

Mark Okerstrom hat in der Vergangenheit schon sehr eng mit dem scheidenden CEO zusammengearbeitet. Neben ihm habe es laut Expedia-Vorsitzendem Barry Diller auch deshalb keinen weiteren Kandidaten gegeben, der in Frage gekommen sei. Bereits seit September 2011 war Okerstrom bei Expedia unter anderem in führender Position für die Finanzen zuständig gewesen. Im Unternehmen arbeitet er bereits seit 2006. Zuvor war er als Consultant bei Bain & Company in Boston und San Francisco gewesen. Zudem arbeitete er für die UBS Investment Bank in London. Davor war er als Anwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer in London beschäftigt. Okerstrom hat an der Harvard Business School and und der University of British Columbia studiert.