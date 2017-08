Marketing: Romantik Hotels starten neue Markenkampagne vor der Tagesschau

30.08.2017 Top hotel

„explore ROMANTIK“ heißt das Stichwort: Mit einer europaweiten Markenkampagne im TV, im Internet und auf Social-Media-Plattformen will die Romantik Hotels & Restaurants AG ihre Marke für neue Zielgruppen öffnen; Wünsche, Träume und Emotionen stehen im Mittelpunkt. Die Sendezeiten der TV-Spots sind ausgezeichnet.

Die mit 200 Premiumhotels in neun Ländern vertretene Marke startet Ende August mit Fernsehspots vor der Tagesschau und im ARD-Vorabendprogramm eine für familiengeführte Hotels bislang einmalige Kommunikationsoffensive. Insgesamt will Romantik bis November 2017, auch über Bannerschaltungen bei namhaften Online-Medien, über 40 Millionen potentielle Gäste erreichen. Ergänzt wird die Kampagne durch vielfältige Aktionen in sozialen Medien wie Facebook, YouTube und einen Fotografenwettbewerb auf Instagram. Jedes einzelne Hotel wird zukünftig mit seiner Kommunikation in die Kampagne eingebunden. Die Internetseite der Hotelmarke wurde komplett überarbeitet und um zahlreiche Funktionen ergänzt. Jeder Hotelier erhält unter dem „explore ROMANTIK-Dach“ die Chance, Teil der Kampagne zu werden und seine Angebote darzustellen.

Hier geht es zum TV-Spot

„Die Marke Romantik zeichnet sich durch die Vielfalt und Individualität ihrer Hotels aus. Die 200 Häuser bieten Gästen seit Generationen eine enorme Bandbreite an Reiseerlebnissen, die kommuniziert werden wollen“, sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Kooperation. „explore ROMANTIK“ greife dies auf und zeige, wonach Reisende heute suchen: Individuelle Erfahrungen, entdecken lokaler Kulturen und Lebensfreude. „explore ROMANTIK ist für uns die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Hotels, die Vielfalt und Qualität der Marke auch jüngeren und neuen Zielgruppen zu vermitteln und langfristig ein attraktiveres Markenimage aufzubauen“, sagt Edelkamp.

Die Kampagne biete den Hotels dabei auch eine Plattform für die eigene Vermarktung, allerdings ohne die üblichen Zwänge und Einschränkungen, die eine Marke normalerweise verlange. In der Vorbereitung zu „explore ROMANTIK“ erarbeitete die Marke, gemeinsam mit den Gastgebern, hierfür spezielle Reiseerlebnisse für die einzelnen Hotels, die vielfach auf bestehenden Angeboten basieren. Von Unternehmungen, wie zum Beispiel Skifahren, Segeln, Wandern, Jagen oder Fischen mit der Hoteliersfamilie, über gemeinsames Yoga sowie Kochen im Sternerestaurant, Käserei oder ein Wurstkurs mit den Gastgebern, bis hin zu Wasserfahrten in historischen Amphibienfahrzeug oder den Tausch des Zimmers gegen ein Zelt am See, stellt Romantik den Hoteliers Motive, Druck- oder Bannervorlagen zur Verfügung und kooperiert mit Fotografen, Filmproduktionen und Agenturen zur regionalen Umsetzung der Kampagne.