Forum VIA Münster: Ein Kongress für den Branchen-Nachwuchs

Bildquelle: Vor einem Jahr wurde das Forum VIA in der Großen Halle eröffnet, diesmal kehrt der Kongress von Azubis für Azubis ins neue Congress Centrum zurück. Foto: MCC Halle Münsterland

Forum VIA Münster

30.08.2017 Top hotel

Hier dreht sich alles rund um den Slogan "Wir veranstalten die Zukunft" – beim Forum VIA Münster, das am Dienstag, 26. September, im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (MCC) stattfindet. Der Kongress richtet sich speziell an den Nachwuchs der Veranstaltungs- und Hotelbranche. Organisiert wird das Event von den Azubis selbst.

Wie bleibt man cool, wenn man bei Günther Jauch auf dem Quizstuhl sitzt? Leon Windscheid weiß es. Er behielt die Ruhe und wurde Millionär. Wie, das verrät er in seinem Eröffnungsvortrag „Bye Bye Psychoangst“, am Dienstag, 26. September, um 9.15 Uhr, auf dem Forum VIA Münster im MCC Halle Münsterland. Denn beim Kongress sollen die Azubis auch über den Tellerrand blicken.

Die meisten der Referenten, die den Berufsalltag kennen, sprechen aber über Themen, die relevant sind für Prüfungen und die tägliche Arbeit. Ausgesucht wurden die Sprecher von den Auszubildenden des MCC Halle Münsterland, die das Event organisiert haben. „Wir legen großen Wert darauf, dass Beispiele aus der Praxis die Theorie ergänzen“, erklärt Projektleiterin Pia Dusella, angehende Veranstaltungskauffrau im dritten Lehrjahr. Ein Topic ist beispielsweise Eventcatering, aber auch über Themen wie Körpersprache und Rhetorik wird informiert. Zum Abschluss dess Kongresses verrät der gefragte Speaker Karsten Brocke zudem „die geheimen Tricks der Schlagfertigkeit“.

Begleitet wird der Kongress von einer Ausstellung rund um die Themen Weiterbildung und Dienstleistungen für Veranstalter. Der Eintritt kostet 20 Euro für Einzelpersonen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter www.forum-via-muenster.de