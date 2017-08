Hotelmarkt international: Puneet Chhatwal verlässt die Steigenberger Hotels AG

29.08.2017 Top hotel

Update: Einer aktuellen Meldung der Deutsche Hospitality zufolge wird der 53-Jährige CEO zum Jahresende das Unternehmen verlassen. Sein Ziel steht bereits fest.

Nach fast 30 Jahren in Europa, davon die letzten fünf Jahre bei der Steigenberger Hotels AG, kehrt Puneet Chhatwal zurück nach Indien. »Der Aufsichtsrat dankt Puneet Chhatwal für seine Leistungen für die Gesellschaft und wünscht ihm für seine neue Herausforderung alles Gute«, heißt es in dem Statement. Zudem werde der Aufsichtsrat über die Nachfolge von Puneet Chhatwal als CEO zu gegebener Zeit entscheiden.

Weitere Informationen wurden seitens des Frankfurter Unternehmens aktuell nicht bekannt gegeben. Allerdings meldete heute die indische »Economic Times«, dass die Indian Hotels Company Ltd / Taj Group (ein Tochterunternehmen von Tata) Chhatwal als Managing Director and CEO engagieren wird.

Rückblick

Indian Hotels Company Ltd

Indian Hotels Company Ltd

2012 hatte Puneet Chhatwal die vakante Position des CEO bei Steigenberger übernommen, die zuvor Arco Buijs inne gehabt hatte. Nach Puneet Chhatwals Studium an der Universität in Neu-Dheli hatte er seine Karriere bei der India Tourism Development Corporation begonnen. Es folgte ein weiteres Studium in Paris. Dort erwarb Puneet Chhatwal 1991 den Master of International Hospitality Management. Nach Stationen im Bereich Hotelconsulting trat er 1998 bei Carlson Hotels Wordlwide ein und war für die Entwicklung weiterer Carlson-Marken in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zuständig. Ab 2002 verantwortete er bei der Kette den Bereich Corporate Development mit Sitz in Brüssel. Fünf Jahre später wurde Puneet Chhatwal als Executive Vice President und Chief Development Officer (CDO) in den Vorstand der Rezidor Hotel Group berufen.