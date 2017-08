Gehälter im Tourismus: Wer verdient wieviel?

29.08.2017 Top hotel

Das Hamburger Vergleichsportal www.gehalt.de hat ausgewählte Berufe der Tourismus-Branche untersucht. Anhand von 2.212 Gehaltsdaten wurde ermittelt, dass Hotelfachleute etwa 23.890 Euro im Jahr verdienen und damit am Ende des Rankings gelistet sind. Eine Berufsgruppe liegt noch darunter.

Die höchsten Gehälter in der Tourismusbranche beziehen – wenig überraschend – Piloten. Ihnen folgen Hoteldirektoren mit einem Jahresgehalt von 65.125 Euro. „Die Führungsverantwortung des Hoteldirektors sorgt für ein vergleichsweise hohes Gehalt in der Branche“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. Der Zugang zum Beruf des Hoteldirektors erfolge in der Regel über eine Weiterbildung oder ein Studium.

Laut Auswertung verdienen Hotelmanager mit rund 32.690 Euro nur etwa die Hälfte des Direktoren-Gehalts. Es folgen in der Tourismusbranche Beschäftigte als Busfahrer mit einem Jahresgehalt von 29.470 Euro und medizinische Bademeister mit 29.112 Euro. „Wer sein Gehalt aufbessern möchte, kann sich nach einem Studium oder einer Weiterbildungen zum Fach- oder Betriebswirt erkundigen“, so Bierbach. Der Verdienst der Kaufleute für Tourismus und Freizeit liegt bei 28.425 Euro jährlich.

Das Gehalt von Servicekräften in der Tourismusbranche liegt mit durchschnittlich 26.877 Euro etwas darunter. Hotelfachleute erhalten rund 23.890 Euro. Das geringste Gehalt in Vergleich von www.gehalt.de erhalten Zimmermädchen und Roomboys : Mit 20.570 Euro jährlich liegt ihr Einkommen nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn.

