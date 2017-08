Hotelmarkt international: Small Luxury Hotels bekommen fünf Neuzugänge

Bildquelle: Das D-Resort in Šibenik (Kroatien); Small Luxury Hotels of the World

29.08.2017 Top hotel

Die Small Luxury Hotels of the World begrüßen im August gleich fünf Neuzugänge. Sie erweitern ihre Kollektion um zusätzliche Hotels in Kroatien, Griechenland, Estland, Island und Taiwan.

Darunter ist das Sandhotel in Reykjavik (Island). Das Hotel zeichnet sich durch ein modernes Design im Art-déco-Stil aus und beheimatet lokale Kunstwerke und Möbel mit Stoffen, die von Verschnitten der ältesten Schneider Reykjaviks stammen. Das Hotel besteht aus mehreren historischen Stadthäusern, von denen jedes seine eigene Geschichte erzählt: darunter das ehemalige Zuhause des Nobelpreisträgers und Autors Halldor Laxness sowie der 1918 eröffnete "Gentlemen‘s Store" von Guosteinn Eyjolfsson. Auch die Bäckerei "Sandholt" ist Teil des Sandhotels und lockt morgens mit dem Duft ofenfrischer Zimtrollen zum Frühstück. Tagsüber serviert das Restaurant "Lauf" saisonale Speisen.

Das zweite Haus ist das Grand Forest in Metsovo (Griechenland ). Es liegt auf einem Berggipfel und zeichnet sich durch deckenhohe Fenster und Balkone in allen 62 Zimmern aus. Das Restaurant "Metsovo 1350M" serviert regionale Speisen aus dem Epirus. Für Ausflüge können sich die Gäste im Hotel einen Picknickkorb mit Fleisch, Käse, Brot und Wein aus der Region bestellen.

Auch in das Portfolio der Small Luxury Hotels of the World gehört ab sofort das D-Resort in Šibenik (Kroatien). Weil es in eleganten hellen Grau- und Brauntönen gestaltet ist, integtriert es sich in die Hafenbucht D-Marin Mandalina. Deckenhohe Glaswände in allen 72 Zimmern und Suiten machen einen Panoramaausblick auf die Adria möglich. Am Pool warten neben bequemen Sonnenliegen auch die Poolbar, an der tagsüber frische Säfte und Snacks serviert werden, sowie der Jachtclub mit Cocktails und Blick auf den Jachthafen. Abends bietet das Restaurant "Art" ausgewählte kroatische Speisen. Während sich die Kinder im Kids Club und am Pool vergnügen, können Eltern die Zeit zu zweit für eine Massage nutzen oder im hoteleigenen Hamam entspannen. Besonders viel Privatsphäre bietet die Exclusive Villa mit eigenem Pool.

Das vierte Haus ist das Hotel St. Petersbourg in Tallinn (Estland). Es ist das älteste Hotel Estlands und wurde umfassend renoviert. Neu gestaltet hat es der preisgekrönte britische Designer Andrew Martin. Die glamouröse und von russischem Prunk inspirierte Einrichtung der 27 Zimmer wird durch eklektische Kunstwerke und kostbare Stoffe ergänzt. Russische Speisen und Cocktails genießen Gäste im hauseigenen Restaurant "The Hermitage", anschließend lädt das Spa mit seiner privaten Sauna und Beautybehandlungen zum Entspannen ein.

Das fünfte neue Hotel im Bunde der Small Luxury Hotels ist das Union House in Lukang (Taiwan). In dem mordernen Refugium trifft klares monochromes Design auf edle Braun- und Grautöne. Gäste können bei einem internationalen Frühstück und frischgebackenem Brot in den Tag starten, um sich anschließend in den Zen-Garten des Hotels zurückzuziehen – versteckt in der ersten Etage, lässt es sich hier zwischen Kieselsteinen, Pflanzen und Wasserfällen entspannen. Im Restaurant "THE Dining" werden internationale Speisen serviert. Haustiere sind im Hotel erlaubt, für sie gibt es sogar einen Betreuungsservice.