28.08.2017 Top hotel

Anlässlich der Eröffnung des Orania in Berlin-Kreuzberg forderte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) einen Hotelentwicklungsplan. Dem erteilt Willy Weiland, Präsident des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes, eine klare Absage.

Nach Ansicht von Florian Schmidt würde die steigende Anzahl an neuen Hotels in Berlin für steigende Miete sorgen. Darüber hinaus würden die vielen feiernden Touristen die Anwohner belästigen. Weiland hält im Interview mit dem Tagesspiegel dagegen, dass Angebot und Nachfrage den Bedarf regeln würde und dass jeder ein Hotel bauen soll, der dies will.

Die Frage, ob es denn in Berlin an Hotelbetten fehle, bejahte Weiland. »Die Zimmer in den bestehenden Häusern sind im Jahresdurchschnitt zu 80 Prozent belegt. Die Stadt kann es sich nicht leisten, den mit immerhin 12 Mrd Euro wichtigsten Umsatzzweig Tourismus einfach hängen zu lassen«, sagte der langjährige Hotelier gegenüber dem Tagesspiegel.