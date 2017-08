Betriebsausflug XXL: Urlaubsguru-Gründer laden ihre Mitarbeiter nach Las Vegas ein

Bildquelle: Am 6. September steigen 160 Mitarbeiter der UNIQ GmbH in drei Flieger Richtung Las Vegas. Foto:Urlaubsguru

28.08.2017 Top hotel

Vom Praktikanten bis hin zur Chefetage: Die​ beiden Jungunternehmer Daniel Krahn und Daniel Marx haben die gesamte Belegschaft von 160 Mitarbeitern für eine Woche nach Las Vegas eingeladen. »Mit dieser Reise bedanken wir uns bei unserem Team für die besondere Leistung«.

In insgesamt drei Maschinen geht es von Frankfurt über San Francisco, New York oder Washington in die Wüste Nevadas. Residieren werden die Mitarbeiter von Urlaubsguru.de und den weiteren Projekten der UNIQ GmbH aus Holzwickede im legendären Luxor-Hotel, direkt am Strip.

Daniel Krahn und Daniel Marx:​ ​ „Wir haben ihnen in Aussicht gestellt, dass wir so eine verrückte Reise machen werden, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden. Und vor einiger Zeit war es dann soweit.“ Die Vorbereitungen benötigten einige Zeit, „länger, als wir gedacht haben“, aber jetzt sei es endlich soweit. In nur fünf Jahren wurde aus einem kleinen Reiseblog eine der mittlerweile größten Reise-Webseiten in Deutschland und auch die anderen Projekte entwickeln sich fantastisch. Wir wollen, dass das so bleibt.“